Ukraińcy zapuszczają korzenie w Polsce. Nie chcą stąd wyjeżdżać

Widać to w statystykach Eurostatu, według których w 2023 r. szybko zwiększała się liczba ukraińskich uchodźców w innych krajach Europy i w Kanadzie. Na koniec września 2023 r. to w Niemczech mieszkało najwięcej uchodźców z Ukrainy (prawie 1,2 mln), podczas gdy w Polsce ich liczba zmalała do 959 tys. Trzecim krajem pod względem liczny uchodźców z Ukrainy były wtedy Czechy (356 tys.) a czwartym Hiszpania (189 tys.) Jeszcze więcej Ukraińców przebywało wtedy w Kanadzie (198 tys.), gdzie do lipca 2023 r sprzyjała im specjalna ustawa gwarantująca 3-letni pobyt na podstawie specjalnych wiz emergency.

Ci, którzy zostali w Polsce, są nieco mniej zadowoleni z pracy w Polsce niż przed rokiem — udział zadowolonych spadł do 75 proc. i jest o 4 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej a także najniższy od wybuchu pandemii. Pomimo to większość badanych pracownic i pracowników tymczasowych (59 proc.) nie jest zainteresowanych relokacją do innego polskiego miasta, nawet w przypadku otrzymania lepszej oferty pracy. Jedynie co piąta osoba byłaby gotowa na przeprowadzkę. Pozostali nie chcą zaczynać urządzać się na nowo w innym miejscu, albo ograniczają ich przedszkola czy szkoły dzieci.

Uchodźcy w zawieszeniu

Ukraińcy częściej natomiast myślą, jak sobie zorganizować życie nad Wisłą, tym bardziej, że do 24 proc. ( z 32 proc. w 2022 r.) spadł w badaniu Otto Workforce udział Ukraińców zdecydowanych na powrót do kraju po zakończeniu wojny. Niemal taka sama grupa nie zamierza tam wracać. Z kolei do 35 proc., czyli o 9 pkt. proc. wzrósł odsetek niepewnych co do powrotu do ojczyzny.

Rosnącą gotowość do dłuższego pobytu w Polsce widać na po wzroście (do 29 proc.) udziału pracowników, którzy zamierzają tu znaleźć samodzielne mieszkanie. - Wojna w Ukrainie wciąż się przedłuża, co sprawia, że uchodźcy coraz mocniej zadomawiają się w Polsce. Ukraińskie dzieci uczęszczają do polskich szkół i przedszkoli, a ich rodzice starają się mocniej dopasować do polskiego rynku pracy- twierdzi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe zwracając też uwagę na wzrost udziału badanych (do 48 proc.), którzy mówią o komunikatywnej znajomości polskiego.- To oznacza, że obywatele Ukrainy wykorzystali ostanie miesiące na naukę języka, przez co mogą czuć się w Polsce jeszcze swobodniej- ocenia Tomasz Dudek. Według niego, bariera językowa (tylko co czwarty badany deklaruje znajomość języka angielskiego a 30 proc. nie zna żadnego języka obcego), jest jednym z argumentów, które zatrzymują Ukraińców w Polsce. Nie bez znaczenia jest także bliskość geograficzna Polski i możliwość odwiedzenia rodziny, która pozostała w Ukrainie.