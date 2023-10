Polscy Silversi chętni do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Osoby w wieku 50+ stanowią niemal 40 proc. naszego społeczeństwa, a – wedle prognoz – do 2040 r. będzie to już ponad 50 proc. Nie oznacza to, że wzrośnie grono siedzących w domu emerytów, bo do głosu mają dojść tzw. silversi aktywni na rynku pracy.