Renner zainwestował około 5,5 miliona dolarów w renowację i rozbudowę domu, zwiększając jego powierzchnię ponad dwukrotnie, jednocześnie starając się zachować jego oryginalne linie z połowy wieku. Jako także muzyk i autor piosenek, dobudował do domu studio nagraniowe. Pochylona działka została wyrównana, aby uzyskać więcej użytecznej przestrzeni na zewnątrz. Kupił panele słoneczne, które generują około 90 proc. energii potrzebnej do zasilania domu. „Zrobiłem to wszystko, ponieważ miałem tam zostać”, powiedział. „To był dom na zawsze” - przyznał.

Renner nie lubi współczesnej architektury

Renner pochodzi z Północnej Kalifornii, gdzie, jak powiedział, dorastał w biedzie. Jako początkujący aktor zarabiał „dobre pieniądze” na remontach zaniedbanych domów w Los Angeles i ich przywracaniu do życia. Unika współczesnej architektury, którą uważa za „zimną i jakby bez życia”.

W styczniu 2023 roku Renner został niemal śmiertelnie potrącony przez pług śnieżny. Miał połamane ponad 30 kości i przeszedł liczne operacje. Jak powiedział, spędził rekonwalescencję w parterowym domu w Los Angeles, ponieważ nie wymagało to wchodzenia po schodach. Wykorzystał studio do nagrania piosenek inspirowanych wypadkiem.