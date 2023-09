Jak zwiększyć dostępność mieszkań w Polsce? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

● Naczelnym założeniem każdej polityki mieszkaniowej winno być tworzenie takiej organizacji finansowania i budowy mieszkań, która umożliwi względny spadek ceny mieszkania w stosunku do średnich dochodów rodziny. W Polsce odejście od realizacji tego warunku nastąpiło stanowczo za wcześnie, bo już w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wzmacnianie popytu na zakup mieszkań przy niskiej elastyczności rynku podaży (patrz: pomoc w zaciągnięciu kredytu i jego spłacie) prowadzi przede wszystkim do wzrostu cen mieszkań oferowanych przez rynek producenta. Wsparcie finansowe dla programu nie trafia zatem w całości do nabywców mieszkań, ale jest w rzeczywistości w dużej mierze transferowane do deweloperów, wykonawców budowlanych i banków.

● Dbałość o dostęp obywateli do mieszkań jest konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych – rządowych i samorządowych. Zwiększanie dostępności, zarówno mieszkań własnych (czyli ich zakupu), jak i mieszkań na wynajem, nie może polegać na uspołecznianiu celów ekonomicznych lecz ma charakter pomocy społecznej – chociaż dotyczy przecież inwestycji. I tak np. stawka czynszu musi uwzględniać wartość odtworzenia nieruchomości (odpis na remont) oraz bieżące koszty jej utrzymania, natomiast obniżeniu stawki czynszu (czytaj: czynsz regulowany) towarzyszyć powinien system ( finansowanych ze środków publicznych) dodatków/zasiłków mieszkaniowych.

● Bez finansowej pomocy ze środków publicznych, zmniejszenie niedoboru mieszkań w Polsce oraz sanacja istniejącego stanu technicznego zasobów, będzie procesem trwającym dziesięciolecia. Pomoc finansowa państwa nie może ograniczać się jedynie do budżetów gmin. Konieczna jest interwencja prowadzona ze szczebla krajowego.

● Tam, gdzie jest to możliwe, wskazane jest by wsparcie ze środków publicznych korzystało przede wszystkim z instrumentów dłużnych i fiskalnych (np. preferencyjnych kredytów, ulg podatkowych) a nie dotacji.