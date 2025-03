Suszę widać na zdjęciach satelitarnych

Na Opolszczyźnie w lutym nie spadła ani kropla deszczu. Skutki braku deszczu i śniegu widać już w całej Polsce – z kosmosu można analizować glebę do 1 m głębokości. Zdjęcia satelitarne dostarczają powodów do niepokoju, bo wilgotność gleby w Polsce jest niska. Na obszarze płytkiej warstwy korzeniowej, do 28 cm w głąb, wilgotność ziemi miejscami spada do ok. 45 proc., głównie w rejonie województwa łódzkiego, a gdy spadnie poniżej 40 proc., będzie to oznaczało możliwy deficyt wody w strefie korzeniowej.

Efekty suszy w tym roku dopiero nadejdą, problemy zaczynają się, gdy wskutek przedłużającego się braku deszczu, czyli suszy atmosferycznej, meteorologicznej, sytuacja ewoluuje do suszy rolniczej, glebowej, bo ta jest już zagrożeniem dla upraw – rośliny pobierają z wysuszonej ziemi mniej składników odżywczych, więc gorzej rosną, w efekcie zbiory są mniejsze i gorszej jakości, rolnicy i ubezpieczyciele liczą straty. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa zaczyna monitorować (i komentować) suszę i jej wpływ na poszczególne uprawy – od 21 marca. Jeśli okres braku opadów się przedłuży, może dojść do suszy hydrologicznej, gdy obniża się poziom wód powierzchniowych, czyli wysychają rzeki, jeziora i zbiorniki retencyjne. Zmniejszony dopływ wód odbija się na przemyśle i energetyce wodnej, ale największym zagrożeniem jest ograniczenie wody pitnej dla ludzi i zwierząt.

Brak wody w Polsce zaczyna być sporym obciążeniem dla budżetu. Dotyczy rosnącej rzeszy osób, w ubiegłym roku wnioski o szacowanie suszy w aplikacji suszowej złożyło 170 tys. rolników. Obecnie KOWR zbiera aplikacje do 10 kwietnia na udzielenie drugiej tury pomocy suszowej, stawki pomocy będą się wahały od 1 do 3 tys. zł na hektar powierzchni, zależnie od wielkości strat. Rośnie też co roku obciążenie dla podatników, bo np. 2023 r. na pomoc suszową wydaliśmy co najmniej 1,5 mld zł, a dwie susze z lat 2018 i 2019 kosztowały podatników łącznie 4,5 mld zł.

Susza problemem Europy

Polska nie wysycha sama, deficyty wody są problemem także Słowacji, Węgier, Czech, Rumunii i Bułgarii, a to jest istotny region Europy dla unijnego potencjału produkcji rzepaku, kukurydzy czy pszenicy. Tyle że z suszą wygrywa obecnie geopolityka. – W ostatnich tygodniach rynek pewnie by się bardziej koncentrował na tym problemie, gdyby nie zawirowania geopolityczne, związane z cłami nakładanymi przez USA na Chiny, Kanadę, Meksyk czy Unię Europejską oraz cłami odwetowymi, którymi z kolei zostały obłożone USA. Sytuacja pochłania obecnie gros uwagi uczestników rynku, ponieważ jest bardzo dynamiczna, a w dodatku wpływa na handel i ceny surowców rolnych – mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert sektora rolno-spożywczego w banku Pekao. Dlatego ekspert spodziewa się, że suszą rynek zajmie się dopiero w kolejnych miesiącach, zwłaszcza że skutki suszy ujawnią się dopiero na wiosnę. – Zbyt niska zawartość wody w glebie po okresie zimowym osłabi kondycję zarówno upraw ozimych, jak i jarych, owoców i warzyw. Jeśli towarzyszył temu będzie deficyt opadów w okresie wegetacji roślin, to ryzyko wystąpienia dużych strat w produkcji będzie rosło – mówi Rykaczewski.

Czy rolnictwo może tylko czekać na deszcz? Pogoda nadal pozostaje głównym czynnikiem ryzyka dla upraw, ale trwa też wyścig za innowacjami, które pomagają chronić produktywność i dostosować się do zmian klimatu, które niosą nie tylko nieprzewidywalne dostawy wody i nowe zagrożenia. – Innowacje w hodowli roślin, tworzenie bardziej odpornych i przystosowujących się do klimatu upraw to jeden ze sposobów na utrzymanie zrównoważonego rolnictwa i bezpieczeństwa plonów. Zaawansowane technologie ochrony nasion i upraw pomagają im nie tylko wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe i poprawiać zdrowie gleby, ale także rozwijać się w obliczu suszy, owadów i chorób – mówi Paweł Trawiński, dyrektor zarządzający międzynarodowej Corteva Agriscience Polska.