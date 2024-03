Brazylia z coraz większymi zbiorami kawy

Ta pozytywna tendencja powinna utrzymać się także w 2025 r. — uważają eksperci, bo zwiększają się plony ziaren robusty w tym kraju. historycznie przywiązanym do łagodniejszych ziaren arabiki, używanych do parzenia kawy wyższej jakości. Robusta służy do produkcji kawy rozpuszczalnej.

Zbiory kawy w Brazylii są na przemian duże i małe. Krzaki arabiki funkcjonują w dwuletnim cyklu, po roku obitych plonów następny rok jest zdecydowanie gorszy. Skrajne zjawiska pogodowe: uporczywa susza i niespotykane przymrozki zakłóciły ten regularny cykl w 2020 i 2021 r. Od tamtej pory zbiory kawy zwiększały się co roku. Przyczyniły się do tego prace pielęgnacyjne podjęte po przymrozkach: przycinanie gałęzi i częste nawadnianie zwłaszcza plantacji krzaków robusty — pisze Reuter.

- Wzrost plonów stał się rzeczywistością. Nie mam wątpliwości, że następny rok będzie jeszcze lepszy, ta tendencja wzrostu wydłużyła się do 4 lat — powiedział Marcio Ferreira, prezes firmy eksportowej Cecafe. Możliwość 4-letniego okresu wzrostu zbiorów zdarzyła się dotąd tylko raz w latach 1989-92 — wynika z danych Międzynarodowej Organizacji Kawy ICO, Brazylijskiej Kompanii Dostaw CONAB i z ksiąźki „150 lat kawy”.

Rosnące plony ziaren robusty przyczyniają się do bardziej stabilnej, rosnącej produkcji kawy w Brazylii. Krzaki tej odmiany nie podlegają dwuletnim zmianom jak arabika. — Na terenach upraw robusty nie dochodzi do przymrozków — uważa Celso Vegro, badacz kawy w Instituto de Economia Agricola mówiąc o stanach Espirito Santo, Bahia i Rondonia, położonych bardziej na północy. Krzaki arabiki znajdują się głównie w Minas Gerais i Sao Paulo na południowym wschodzie kraju.

Średnia wydajność plantacji robusty zwiększyła się w ciągu 10 lat o ok. 50 proc. do 44,2 worków (po 60 kg) z hektara. Plantacje arabiki zwiększyły w tym samym czasie swą wydajność o 24 proc. do 26,7 worków z hektara — wynika z danych Brazylijskiej Kompanii Dostaw CONAB.