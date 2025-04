Europa sięga do kieszeni

Jak Europejczykom idzie zwiększanie wydatków na obronność? Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. środki na ten cel zaczęły rosnąć, ale głównie wśród krajów wschodniej flanki, które są bliżej Rosji. Dopiero widmo nadchodzącego zmniejszenia zaangażowania Amerykanów w Europie podziałało na inne kraje. W ostatnich miesiącach można odnotować wysyp deklaracji dotyczących tego, jak będą rosły te środki przeznaczane na obronność. Absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o wydatki nominalne, mają zostać Niemcy, którzy zadeklarowali ich zwiększenie o ok. 500 mld euro w dziesięć lat. Ale w ostatnich tygodniach podobne deklaracje złożyły także Wielka Brytania (ma to być 2,5 proc. PKB w 2027 r.), Szwecja (3,5 proc. PKB w 2030 r.). A Grecja wydająca już teraz ponad 3 proc. swojego PKB na obronność właśnie zadeklarowała dodatkowe 25 mld euro na nowe programy zbrojeniowe do 2036 r. Jeśli dołożymy do tego także Finlandię (3 proc. PKB do 2029 r.) czy Litwę, która już w przyszłym roku ma wydawać między 5 proc. a 6 proc. PKB, to widać dużą zmianę.

Regionem, który pod tym względem wciąż odstaje, jest Europa południowo-zachodnia: Hiszpania, Portugalia i Włochy są wciąż dużo poniżej średniej dla Europy (która obecnie wynosi ok 2 proc. PKB na obronność) i nic nie zapowiada, by to się szybko zmieniło. Jeśli spojrzymy na wszystkich europejskich sojuszników, to według szacunków NATO w 2024 r. wydali oni na obronność ok. 380 mld dol. Stany Zjednoczone prawie dwa razy więcej. Ta luka w najbliższych latach powinna się zmniejszać.





Ile czasu Europejczycy potrzebują, by nadrobić swoje braki w zdolnościach, które obecnie zapewniają nam sojusznicy zza Atlantyku? – To będą lata. W niektórych obszarach nawet pięć do dziesięciu. Im szybciej rozwiniemy przemysł obronny, tym szybciej zasypiemy tę dziurę – mówił niedawno na łamach „Rzeczpospolitej” Anders Fogh Rasmussen, sekretarz generalny NATO w latach 2009–2014. Dziś w Europie mamy za dużo za małych firm zbrojeniowych – potrzebujemy konsolidacji w tym obszarze i znacznego zwiększenia ich zdolności produkcyjnych – dodał.