Rozmowy w Dżuddzie i czerwone linie, których nie przekroczy Kijów

Z tego też powodu Zełenski nie może też przyjąć innego żądania Rosjan i wycofać swych sił do granic obwodów donieckiego, zaporoskiego czy chersońskiego (ługański już niemal w całości jest okupowany przez Rosjan). Nie zrobił tego trzy lata temu, gdy armia Putina stała pod Kijowem. Dlaczego miałby skapitulować teraz? Zwłaszcza że Rosjanie od miesięcy nie są w stanie wypchnąć Ukraińców z obwodu kurskiego.

To wszystko jednak nie oznacza, że Kijów może pozostawić ponad 6 mln swoich rodaków (tylu przebywa na okupowanych terenach łącznie z Krymem) bez odpowiedzi na kluczowe pytanie – co dalej? Jakie będą mieli prawa w Ukrainie? Czy będą mogli głosować i startować w wyborach? Czy zachowają prawo do emerytur i innych świadczeń socjalnych? Czy będą mogli podróżować bez wizy do UE? Władze ukraińskie nie będą miały łatwych odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Zwłaszcza że wielu (jak podaje rosyjskie MSW, ponad 3 mln) Ukraińców na „nowych” (okupowanych od 2022 roku) terenach otrzymało już rosyjskie paszporty. Nie licząc okupowanego wcześniej 2-milionowego Krymu oraz mieszkańców Doniecka i Ługańska, którzy pod rządami Putina żyją od 2014 roku.

Zawieszenie broni? Kijów chce przetestować Moskwę

Zawieszenie broni bez wyraźnych gwarancji bezpieczeństwa Zachodu byłoby kolejnym bardzo ryzykownym rozwiązaniem dla władz w Kijowie. Z najnowszego sondażu ośrodka KMIS wynika, że 87 proc. Ukraińców uważa, że Putin nie zatrzyma się na okupowanych dotychczas terenach i pójdzie dalej. Przerywając walkę, rządzący w Kijowie musieliby przekonać Ukraińców, że rozejm nie jest tymczasowy i rosyjska armia za jakiś czas nie zaatakuje z podwójną siłą. Zełenski musiałby też przekonać miliony przebywających za granicą rodaków do powrotu nad Dniepr. W przeciwnym wypadku jak miałby przeprowadzić zaległe wybory prezydenckie i parlamentarne? A musiałby to zrobić już w ciągu kilku miesięcy po zniesieniu stanu wojennego. Wielu komentatorów nad Dnieprem uważa, że wybory w warunkach jedynie chwilowo zamrożonej wojny mogłyby wywołać poważny kryzys polityczny, a nawet chaos w Ukrainie.

– Będzie konflikt wewnętrzny i bardzo brutalna kampania wyborcza, która doprowadzi do rozłamu w społeczeństwie. Wtedy po raz kolejny Putin spróbuje zniszczyć nasze państwo i okupować nowe terytoria – mówił niedawno „Rzeczpospolitej” o możliwych konsekwencjach przeprowadzenia wyborów w najbliższym czasie Mychajło Podolak, doradca w biurze prezydenta Ukrainy.