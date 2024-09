Ale powrót Trumpa do władzy zdecyduje też o osobistym losie premiera Netanjahu. Od 2019 roku ciążą na nim zarzuty korupcyjne, które mogą go zaprowadzić do więzienia. Gwarancją, że nie trafi za kratki, jest dla niego pozostanie u władzy. A do tego potrzebuje on wsparcia skrajnych, wręcz faszystowskich ugrupowań, z którymi wszedł w koalicję i które nie są gotowe pójść na jakikolwiek kompromis w sprawie Strefy Gazy.

Coraz bardziej tragiczny obraz izraelskiego premiera

Jeśli konflikt będzie wciąż trwał, gdy Amerykanie ruszą do urn, a tym bardziej jeśli obejmie on Liban, stanie się to ogromnym problemem dla Kamali Harris. W oczach wielu wyborców będzie to wyglądało tak, że razem z Joe Bidenem nie jest ona w stanie zapanować na izraelskim sojusznikiem i wciąga Stany Zjednoczone w kolejny obok Ukrainy konflikt zbrojny. Zdając sobie z tego sprawę, Harris nie wzięła zresztą udziału w posiedzeniu połączonych izb Kongresu, na którym niedawno przemawiał Netanjahu.

Wszystko to rysuje jednak coraz bardziej tragiczny obraz izraelskiego premiera. Wielu Izraelczyków uważa, że dla własnej kariery jest on gotowy poświęcić nie tylko życie przetrzymywanych w Gazie zakładników, ale i podstawowy interes kraju, któremu nie był w stanie zapewnić bezpieczeństwa przed atakiem Hamasu blisko rok temu.