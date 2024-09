Zarządzanie kryzysowe wewnątrz koalicji

Gdyby premier zamienił willę przy Parkowej na Pałac Prezydencki, to nie tylko odetchnąłby od codziennej krajowej wojenki, ale – co ważniejsze – dałby własnym ministrom, często względnie młodym i pomysłowym, przestrzeń na nieco swobodniejszą, kreatywniejszą aktywność i wyjście z jakąś programową ofensywą, której rząd koalicji 15 października potrzebuje. Dopóki Tusk będzie na stanowisku, większość z jego podwładnych będzie skupiać się nie na merytorycznej pracy, a na niedenerwowaniu szefa, co musi prowadzić do bezustannego zarządzania kryzysowego w duchu minimalizowania strat. Stosunki na linii szef–podwładni dobrze obrazowała konferencja Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego premier pouczał niczym ucznia podstawówki, każąc na poniedziałek odrobić zadanie domowe w postaci nowej ustawy. Tak się nie da pracować.

Ktoś powie: jak w takim razie tak nietrwała koalicja zachowa spójność, skoro to właśnie premier Tusk jest jej gwarantem? Ten argument byłby zasadny, gdyby którykolwiek z partnerów Koalicji Obywatelskiej miał w tym momencie realną alternatywę dla trwania w rządzie. Czy ma? Wątpię. Lewica powinna się cieszyć, że w ogóle jest w Sejmie, zaś wyborcy (szczególnie Nowej Lewicy) najsurowiej zrecenzowaliby jakiekolwiek próby torpedowania bytu koalicji 15 października. Trzecia Droga z kolei, mimo mniej lub bardziej żenujących umizgów ze strony polityków PiS-u, również wielu innych wyjść nie ma. Jeszcze wiele wody w Wiśle musi upłynąć, zanim PiS przeprosi się ze zdolnością koalicyjną, a radykalizacja, której przedstawiciele tej formacji ulegają, raczej będzie przeszkadzać niż pomagać.

Czy premier jest gotowy na podjęcie ryzyka?

Dodatkowym atutem startu Tuska będzie jego osobiste zwieńczenie kariery. Prezydentura to jedyny kluczowy dla państwa urząd, którego szef PO nie sprawował, a patrząc na wiek premiera, wizja emerytury spod znaku „prezydenta, który ocalił demokrację”, jawi się pięknie. Oczywiście pod warunkiem, że wygra. Czy podejmie to ryzyko? Najbliższe miesiące pokażą.