Resort edukacji tłumaczy, że to skutek podwyżek w oświacie w styczniu tego roku. Pensje nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrosły wówczas o 30 proc., a początkujących o 33 proc. Tym samym płace w szkole zaczęły odstawać od pensji minimalnej.

Problem jednak w tym, że nauczyciele liczyli na to, że pensje stale będą rosły. Domagano się przede wszystkim podwyżki pensji nauczyciela mianowanego już od września tego roku. Chodzi o to, że obecnie nauczyciel mianowany – czyli osoba z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, zarabia zaledwie 150 zł więcej niż ten, który dopiero zaczyna pracę w szkole. Z tych podwyżek nic nie wyszło.

Jakie podwyżki w przyszłym roku w szkole?

Na duży wzrost wynagrodzeń nie można też liczyć od stycznia. Co prawda w projekcie budżetu na przyszły rok zapisano podwyżkę płac w oświacie, ale na poziomie zaledwie 5 proc. To tyle, ile ma w przyszłym roku wynieść inflacja i znacznie mniej od oczekiwań nauczycielskich związków zawodowych. Ci domagali się 15 proc. Teraz tłumaczą, że nauczyciel początkujący będzie zarabiał mniej niż np. pani pracująca w szkolnej kuchni. A pensje pedagogów znów niebezpiecznie zbliżą się do najniższej krajowej, która od stycznia przyszłego roku wyniesie 4626 zł.

Barbara Nowacka obiecała nauczycielom, że złoży wniosek do ministra finansów z prośbą o 10 proc. podwyżki w szkole. Czy to już nieaktualne? Nie wiadomo, bo szefowa MEN mówiła, że sprawy nie odpuszcza. – Mam nadzieję, że to jest jeszcze temat niezamknięty – mówiła Nowacka w piątek w Polsat News. Także w opublikowanym w poniedziałek liście do społeczności szkolnej zaznaczyła: „zapewniam, iż ustalone w styczniu 2024 roku 30- i 33-procentowe podwyżki Państwa pensji są jedynie początkiem procesu koniecznych zmian w tym obszarze”.