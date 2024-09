Jerzy Surdykowski: Co ma być polską narracją w podręcznikach? Klęska, zdrada, sukces?

Co ma być naszą narodową narracją, co świętować, co głosić w podręcznikach? Zwycięstwo jedynego niezbrojnego powstania, które zaczęło się 31 sierpnia 1980 r.? Czy opłakiwać klęskę września 1939 r., ubolewać nad zdradą sojuszników i triumfem totalitaryzmów?