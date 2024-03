Aborcja nie wywróci rządu. Zmiany będą postępować, ale nie tak szybko i radykalnie, jak chcieliby uczestnicy strajku kobiet.

Włodzimierz Czarzasty oskarża Szymona Hołownię o blokowanie debaty aborcyjnej. Trzecia Droga atakuje Lewicę za łamanie kuluarowych ustaleń. PSL nigdy nie zgodzi się na legalną aborcję do 12. tygodnia. Ich wyborcy wywieźliby ich na taczkach i wyklęli w kościołach. Podobne wątpliwości ma część członków PO i Polski 2050. Z kolei Lewica nie ma żadnych. Im wyborcy nie wybaczą, jeśli nie dojdzie do zasadniczych zmian lub wróci zgniły kompromis tronu z ołtarzem, który obowiązywał przez dekady. Elektorat lewicowy nie umawiał się z Lewicą na kompromis i kunktatorstwo.

Aborcja mocno dzieli rządzących

KO, Trzecia Droga i Lewica mają dług wobec kobiet walczących o prawo do aborcji. Gdyby nie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie i gdyby nie czarne protesty, to nie doszłoby do erozji władzy PiS. Przed strajkami PiS miał rekordowe ponad 40 proc. poparcia. Protesty w sprawie aborcji były powolnym początkiem końca rządów PiS. Partia już nigdy nie miała tak dobrych sondaży, a efekt domina doprowadził do oddania władzy przez Jarosława Kaczyńskiego. Nie dziwi, że kobiety upominają się o swój dług u Donalda Tuska.

Donald Tusk ma duży problem

Premier ma realny problem. Nie może się narazić żadnej grupie, musi dotrzymać słowa, każda z partii musi być wierna swojemu programowi, a posłowie sumieniu, nie wywracając koalicji.

Aborcja będzie wielkim testem na trwałość koalicji rządowej i lojalność jej wyborców. Z tym pierwszym raczej się uda. Koalicja jest skazana na konflikt, ale i na trwanie. Aborcja nie wywróci rządu. Zmiany będą postępować, ale nie tak szybko i radykalnie, jak chcieliby uczestnicy strajku kobiet. Ale jeśli rządzący nie wytłumaczą swoim wyborcom, dlaczego zmiany w sprawie aborcji nie są natychmiastowe i tak głębokie, jakby chcieli, to wkrótce w haśle: „Jarku, niestety, Twój rząd obalą kobiety”, wystarczy będzie zmienić tylko imię.