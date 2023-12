Media publiczne są bowiem od WYMYŚLANIA co widzowie zechcą obejrzeć, a nie od podążania za już istniejącymi gustam

Natomiast w dobrych mediach publicznych jest miejsce i dla Grzegorza Sroczyńskiego i dla Katarzyny Sadło czyli Kataryny, którzy posiadając wyraziste i diametralnie inne poglądy, równocześnie wielokrotnie dowodzili otwarcia na racje innych stron, ciekawości cudzych poglądów, czy wreszcie zdolności do krytykowania polityków o zbliżonych poglądach wedle zasady „amicus Plato, sed magis amica veritas” („Platon przyjacielem, lecz większą przyjaciółką prawda”). Katarzyna Sadło kierująca Telewizyjną Agencją Informacyjną w parze z Grzegorzem Sroczyńskim kierującym działem publicystyki, zrobiliby dużo więcej i dla jakości mediów, i dla pojednania, i dla wzajemnego zrozumienia dwóch walczących stron niż hejterskie programy Lisa i Sakiewicza wspierające najgorsze, plemienne instynkty po obu stronach.

„Ranczo” według Pawła Gawła miało się nie przyjąć

Zadaniem mediów publicznych nie jest bowiem utrwalanie podziału i wykrawanie w nich udzielnych księstw dla zaspokojenia najniższych i często krwiożerczych gustów, lecz działanie na rzecz wspólnoty. Pokazywanie, że różne punkty widzenia mogą pokojowo współistnieć, że mechanizmem rozwiązywania tych sporów są demokratyczne wybory i że jeśli dobrze chcemy dla Polski, to nie możemy milionów obywateli uważać za zdrajców, sprzedawczyków bądź ludzi niespełna rozumu.

Ponadto – widz nie wie co mu się podoba, póki tego nie zobaczy. Piotr Gaweł, wówczas członek Zarządu TVP, uważał, że „Ranczo” to katastrofa i chciał je puszczać w sobotę o 13, by telewizja straciła jak najmniej na wyprodukowaniu takiego gniota. 18 lat później każdy odcinek serialu obejrzało więcej Polaków, niż mieszka w Polsce, ale gdybyśmy wtedy zapytali widzów czy chcą oglądać historię sporu braci w zapadłej wiosce, pewnie jak Gaweł, sądzili by, że nie. Media publiczne są bowiem od WYMYŚLANIA co widzowie zechcą obejrzeć, a nie od podążania za już istniejącymi gustami. Jeśli więc rozmawiamy o roli mediów publicznych, nie ograniczajmy się też wyłącznie do publicystyki i informacji.

Ani Sakiewicz, ani Lis nie powinni mieć programów w TVP

Wreszcie zadaniem mediów publicznych jest dostarczanie programów adresowanych do widzów, których potrzeby nie są obsługiwane przez media komercyjne, a nie powielanie najgorszych schematów pogoni za mamoną. To TVN 24 upowszechnił sprostytuowaną formę debaty politycznej jako chamskiej nawalanki. Potrzebujemy więc mediów publicznych, które przeciwstawią się trendom, a nie będą utrwalać najgorsze cechy tego co jest. Dlatego ani Sakiewicz, ani Lis nie powinni mieć własnych programów w TVP. Co najwyżej wspólny, w którym będą się okładać jak w oktagonie, nadawany późną nocą i poprzedzony planszą ostrzegającą: „Uwaga! Tylko dla dorosłych widzów. Pornografia intelektualna”.