Po ataku Hamasu na Izrael: Mimo wszystko to nasza wojna

Z drugiej strony Izrael stosuje rozszerzoną zasadę odpowiedzialności, burząc domy należące do osób, którym udowodniono udział w zamachach na Izrael, co wiąże się z tragediami ich rodzin. Ale nie da się tego w żaden sposób porównać z tym, co widzieliśmy na nieskończonej liczbie filmów z 7 października, gdy dżihadyści atakowali właśnie ludność cywilną, mordując bez względu na wiek, płeć czy stan zdrowia, pokazując, że należą do zupełnie innego kręgu cywilizacyjnego.

Dlaczego Mossad i Szin Bet nie ostrzegły przed przygotowywanym wiele miesięcy atakiem Hamasu na Izrael

Warto wreszcie wyciągnąć wniosek w kwestii konfliktów wewnętrznych. Od niemal roku co sobotę w największych miastach liberalni Izraelczycy protestowali przeciwko tzw. reformom sądownictwa Beniamina Netanjahu. W Polsce doskonale wiemy, co kryje się za pojęciem „reforma sądownictwa” w wykonaniu radykalizującej się prawicy. Rząd forsował zmiany, które obóz liberalny i lewicowy uważał za zagrożenie dla swoich elementarnych wolności. Społeczeństwo izraelskie jest coraz bardziej spolaryzowane, sądy uważane były za strażnika świeckości państwa, który powstrzymywał zapędy religijnej prawicy, by narzucać swe obyczaje większości, ale też czasami blokował decyzje uderzające w wolności religijne, stając na straży ortodoksów.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Atak Hamasu. Izraelski 11 września Może Hamas uznał, iż Izrael jest tak podzielony, że będzie się go dało pokonać. A przynajmniej, że da się zaskoczyć i uda się zadać bolesny cios. Choć żyjemy w innym świecie, to zagrożeń wokół Polski nie brakuje. A konflikt wewnętrzny jest nie mniejszy niż w Izraelu. Wnioski wyciągnijmy sami

Netanjahu, nie zważając na protesty, kontynuował zmiany, osłabiając niezależność sądów. W efekcie kolejne grupy społeczne dołączały do protestów. Najgłośniejszy był ten rezerwistów, którzy ogłosili, że nie stawią się na wezwanie bronić Izraela, który przestaje być demokratycznym i świeckim państwem żydowskim. Teraz zmobilizowano 300 tys. osób, w obliczu zagrożenia polaryzacja na moment osłabła, polityka zeszła na drugi plan. Ale szybko powróci, i to ze zdwojoną siłą. I powrócą pytania, jak to było możliwe, że legendarne służby specjalne: Mossad i Szin Bet nie potrafiły dowiedzieć się o planowanym ataku na Izrael.

Obawiam się, że by uniknąć odpowiedzialności za tę sytuację, premier Netanjahu jeszcze bardziej wzmocni wojnę kulturową, bo tylko ona może ocalić jego władzę. Ale dziś widzimy, jak bardzo polaryzacja osłabia nasze zachodnie społeczeństwa.