Marsz Miliona Serc był przede wszystkim mobilizacją wszystkich niezadowolonych rządami PiS, których PO chce zagospodarować i być ich siłą przewodnią

Zabrakło konkretnych rozwiązań dotyczących przyszłości polskiej edukacji, niemal w ogóle nie poruszane były najbardziej istotne problemy społeczne, jak służba zdrowia, która od dawna jest chora. Brakuje jej jasnej diagnozy i długotrwałej rekonwalescencji. Padają za to slogany o drożyźnie, końcu demokracji, pełzającym faszyzmie, okradaniu kraju. Oczywiście dla poważnego wyborcy zabrakło konkretów, które cechować powinny poważną debatę publiczną. Taki wyborca wie, że brak recepty powoduje, że choroba się tylko rozrasta.

Donald Tusk wie, jak wzbudzać zaufanie

W ostatniej fazie kampanii wyborczej wszystkie sztaby, dzięki serii ciągłych badań, mają dokładnie zidentyfikowane grupy wyborców, w których mogą jeszcze liczyć na zwiększenie mobilizacji. Marsz Miliona Serc był przede wszystkim mobilizacją wszystkich niezadowolonych rządami PiS, których PO chce zagospodarować i być ich siłą przewodnią. Donald Tusk wie, że aby wygrać wybory, nie może być zbyt wyrazisty – to może zniechęcić potencjalnych wyborców. Gra na wielu fortepianach, od Romana Giertycha do Barbary Nowackiej; to dla byłego premiera sprawdzony scenariusz, który przynosił mu wielokrotnie sukces.

Podczas marszowego przemówienia lider PO obiecał, że zaraz po wyborach zakończy wojnę polsko-polską, choć nie zdradził, jak chce to zrobić w tak podzielonym społeczeństwie. Nie mógł podać recepty, bowiem wydaje się to dziś niemożliwe, ale słowa o jedności, braku podziałów, wspólnocie, co swego czasu podkreślał Aleksander Kwaśniewski, wzbudzają zaufanie.

Ilu wyborców wciąż czeka na poważną ofertę

Jeśli brak programu dla sporej części wyborców nie jest problemem, a jego jedynym wyrazem jest odebranie władzy Jarosławowi Kaczyńskiemu, wspólny marsz wystarczy. Dla tych niezdecydowanych jednak będzie to wciąż za mało, a to w dużej mierze zdecydują oni, na finiszu kampanii. Tym bardziej, że po drugiej stronie są równie zdeterminowani i przekonani wyborcy PiS, którego lider zamknął się w swojej bańce i nikogo więcej nie jest w stanie do siebie przekonać. Do tego traci entuzjazm, czuć marazm, brakuje mu świeżości.