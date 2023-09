Absurdalne tezy o UE jako rodzącej się „Czwartej Rzeszy”, od ponad dwóch dekad sączące się z uralskich nadajników Radia Maryja, stały się dominująca opinią wśród polityków prawicy i zwolenników polskiego rządu.

Jak dinozaury i odgrzewane pomysły PiS przykryły orędzie Ursuli von der Leyen?

Obecna opozycja nie jest bez winy. Nie chodzi tu tylko o to, że kiedy Platforma Obywatelska była u władzy, mówiła o polskim członkostwie w UE praktycznie wyłącznie w kategoriach pozyskanych funduszy, a ignorowała jego moralne i cywilizacyjne aspekty. To za poprzednich rządów do użytku w szkołach dopuszczono podręcznik Wiedzy o Społeczeństwie, w którym kosztom członkostwa w Unii poświęca się więcej uwagi niż korzyściom, zaliczając do tychże kosztów… konieczność budowy oczyszczalni ścieków i odpowiedniego zabezpieczania składowisk odpadów – tak jakby dbałość o czystość polskiego środowiska nie była w interesie przede wszystkim Polaków.

Później, po przegranych na własne życzenie wyborach 2015 roku, Platforma bez zażenowania uznała, że „demokrację w Polsce mogą obronić ulica i zagranica”, co uwiarygodniało propagandowy przekaz nacjonalistycznych mediów o tym, jakoby opozycja nie reprezentowała polskich interesów. Padające z lewej strony sceny politycznej pomysły, by użyć Unii do załatwienia – bardzo istotnych, ale jednak niestanowiących części acquis – kwestii aborcji i równouprawnienia osób LGBT+ miały podobny skutek.



Wbrew oczekiwaniom niektórych moich kolegów i koleżanek z demokratycznej opozycji, UE nie wyręczy nas w stricte politycznej robocie, jaką jest przekonanie obywateli do racjonalnych, demokratycznych, efektywnych kosztowo, opartych na faktach i wiedzy oraz ekologicznych rozwiązań. Tym bardziej, że liberalne media są proeuropejskie co najwyżej na poziomie deklaracji: wiadomość o tym, że szefowa Komisji Europejskiej wygłasza właśnie przed Parlamentem Europejskim coroczne orędzie o stanie UE, przemknęła przez internetowe wydanie „Gazety Wyborczej” i po paru godzinach zniknęła bez śladu. Ważniejsze od niej okazało się nie tylko odkrycie paleontologów, które „pozwoli zrozumieć, jak ptaki oddzieliły się od dinozaurów”, ale też elbląskie spotkanie Jarosława Kaczyńskiego, na które weszli tylko zaproszeni goście oraz odgrzewany pomysł PiS by stworzyć państwową sieć sklepów.

Terror ministra Przemysława Czarnka

Tymczasem przemówienie Ursuli von der Leyen zawierało zapowiedzi ważne dla wszystkich obywateli i obywatelek Unii, a więc także Polek i Polaków. Są wśród nich hasła zaostrzenia walki z przemocą wobec kobiet (przewodnicząca podkreśliła, że „nie” znaczy „nie”), kontynuacja Europejskiego Zielonego Ładu jako polityki przemysłowej skupionej na rozwoju czystych źródeł energii i metod transportu (przy okazji Komisja podejmie dochodzenie w sprawie subsydiowania chińskich samochodów elektrycznych), oraz otwarcie strategicznego dialogu na temat przyszłości rolnictwa (tak, aby wspomagało ono bioróżnorodność oraz gwarantowało suwerenność żywnościową). Przewodnicząca ostrzegła też, że „sztuczna inteligencja jest dla ludzkości zagrożeniem o tej samej skali społecznej co pandemie czy wojna jądrowa”. Zapowiedziała przedłużenie obowiązywania dyrektywy o tymczasowej ochronie, z której korzystają ukraińscy uchodźcy w UE oraz – w perspektywie 10 do 15 lat – rozszerzenie Unii o Ukrainę, Zachodnie Bałkany i Mołdawię. Nie wykluczyła także zmian w traktatach założycielskich, jeżeli okażą się konieczne, by to rozszerzenie przeprowadzić. Stwierdziła wreszcie, że „praworządność i prawa podstawowe pozostaną fundamentalnymi wartościami Unii – w obecnych i przyszłych państwach członkowskich”.