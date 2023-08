Nie głosuj w referendum, ale pamiętaj, żeby zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu

Jak nie zwiększać PiS-owi frekwencji?

Zamiast głosować „4x nie”, jak sugeruje władza — powiedzmy „nie” samemu referendum, czyli wykorzystywaniu go jako części kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Wyraźmy sprzeciw wobec tendencyjnych pytań, ich przeinaczeniom i ksenofobii. Jeśli frekwencja wyniesie mniej niż 50% — referendum będzie nieważne. Właśnie dlatego, razem z inicjatywą WSCHÓD wystartowaliśmy z petycją - chcemy, aby referendum zostało unieważnione. Trzeba powiedzieć to wprost: referendum 15 października to nieśmieszny żart z demokracji. Dlatego żądamy jego unieważnienia, a petycję można znaleźć tutaj.

Nie głosuj w referendum, ale pamiętaj, żeby zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu. Zagłosuj za Polską, w której Ty, Twoi bliscy i przyjaciele będziecie czuli się dobrze. W której Ty, Twoja przyjaciółka, mama czy siostra będą czuły się bezpiecznie — i będą mogły same decydować o swoim ciele. W której każdy i każda z nas będzie traktowany i traktowana z szacunkiem, bez względu na to, skąd pochodzi i jakiej jest płci, wyznania czy orientacji. Bez względu na to, jak wyraża siebie i o czym marzy. Zagłosuj, bo to nasz wspólny kraj i nasza wspólna przyszłość.

W październiku wybierzemy osoby, które przez następne 4 lata będą podejmować w naszym imieniu naprawdę ważne decyzje. Jeżeli chcesz, aby zmiany, które przyniosą kolejne lata były historią równego, myślącego o przyszłości narodu; powrotu do demokracji i praworządności; żeby to one były nową historią – skorzystaj ze swojego prawa i zagłosuj w wyborach 15 października.

Jak odmówić udziału w referendum?

W dniu wyborów, po okazaniu dowodu osobistego, pamiętaj, aby powiedzieć komisji, że chcesz głosować tylko w wyborach do Sejmu i Senatu i odmówić udziału w referendum. Poproś, żeby członek/członkini komisji odnotował/a to na liście ze spisem wyborców, gdzie kwituje się odbiór kart do głosowania — np. „odmówiła” czy „nie wziął”.