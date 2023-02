Świat, jaki znaliśmy, zmienił się radykalnie 24 lutego 2022 roku. Tego dnia życie milionów ukraińskich rodzin legło w gruzach. W jednej chwili musieli porzucić wszystko. 8 milionów Ukraińców (czyli tyle samo, co liczba mieszkańców Austrii) zmuszono do opuszczenia domów; w poszukiwaniu schronienia trafili do Unii Europejskiej. Kolejne 6 milionów opuściło domy, ale pozostało w kraju.

Świat zmienił się też dla wszystkich z nas, świadków brutalności, niesprawiedliwości, pogwałcenia prawa międzynarodowego, terroru i łamania praw człowieka; świadków zbrodni wojennych już od roku popełnianych na suwerennym terytorium Ukrainy.

Wszyscy chcemy pokoju. Zwłaszcza Ukraińcy. Pokój jest fundamentem całej idei Unii Europejskiej. Ale pokój bez wolności i bez sprawiedliwości nie jest prawdziwym pokojem.

Występując w Parlamencie Europejskim zaledwie dwa tygodnie temu, prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że postrzega Europę jako kontynent, na którym obowiązują zasady i wartości, gdzie panuje równość i sprawiedliwość, a Ukraina może czuć się po prostu jak u siebie. Natomiast Kreml według prezydenta Zełenskiego robi wszystko, co tylko może, by zniszczyć wartości europejskie.

Dlatego będziemy nadal wpierać Ukrainę. Potrzebują tego jej obywatele, potrzebuje tego Europa. Potrzebujemy tego, by nastał pokój. Stajemy u boku niezliczonych rodzin, których pozbawiono wszystkiego. Stajemy u boku ukraińskich obrońców walczących o wolność, demokrację i porządek świata oparty na zasadach. Stajemy u boku tych, którzy walczą i za naszą wolność.

Dlatego Parlament Europejski apeluje o powołanie specjalnego trybunału, aby wszyscy odpowiedzialni za zbrodnie wojenne, które wszak nie ulegają przedawnieniu, stanęli przed obliczem sprawiedliwości. Nie możemy przymykać oczu na te zbrodnie.

Unia Europejska musi kontynuować sankcje wobec Rosji oraz osób i podmiotów, które popierają bezprawną wojnę Putina; musimy wywierać presję na inne kraje i przedsiębiorstwa prywatne, które nadal współpracują z Kremlem. Nie ma mowy o relacjach z Rosją na wcześniejszych zasadach.

Patrząc w przyszłość, Parlament Europejski chce już dziś planować dzień wyzwolenia. A jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w UE, to każdy kraj kandydujący kroczy do tego celu własną ścieżką, ale negocjacje powinniśmy rozpocząć jak najszybciej. Ta perspektywa pomoże nie tylko w wymiarze moralnym i symbolicznym, ale i w odbudowie wolnej Ukrainy.

Ogromnym przedsięwzięciem będzie nie tylko odbudowanie ukraińskiej infrastruktury, ale też przywrócenie administracji i wymiaru sprawiedliwości. Będzie to wymagało ciężkiej pracy i trudnych reform. Będzie też wymagało zmian i odważnych decyzji.

Pomóc w tym mogą Parlament Europejski i liczne programy Unii Europejskiej. Jeżeli ostatni rok coś nam udowodnił, to przede wszystkim, że naród ukraiński należy do najodważniejszych, najodporniejszych i najbardziej godnych podziwu narodów walczących skutecznie z przeciwnościami. Ukraińcy zasługują na nasze niezachwiane wsparcie. Jesteśmy jednością. Ukraina to Europa. Europa to Ukraina.