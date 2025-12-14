Australijskie służby prowadzą szeroko zakrojone działania na terenie miejsca ataku. Władze apelują do mieszkańców i turystów o unikanie rejonu plaży.

Według informacji przekazanych przez policję oraz lokalne media, celem ataku było wydarzenie „Chanukkah by the Sea”, organizowane w pobliżu placu zabaw w Bondi Beach Park. Źródła policyjne wskazują, że zamach mógł być przygotowywany od kilku miesięcy i miał charakter celowy.

Akcja ratunkowa na plaży Bondi w Australii

Napastnicy otworzyli ogień do uczestników zgromadzenia w godzinach wieczornych. Na miejscu zginęło 10 osób, a wiele innych zostało rannych. Część ofiar to dzieci. Wśród zabitych jest także policjant, który brał udział w akcji.

Jak informują australijskie media, jeden z napastników został zastrzelony przez funkcjonariuszy. Drugi został postrzelony i znajduje się w areszcie. Jest leczony pod nadzorem służb. Na nagraniach krążących w mediach społecznościowych widać, że jeden z uzbrojonych mężczyzn strzelał z mostu w kierunku plaży, podczas gdy drugi znajdował się bliżej tłumu.