Czy Donald Trump przebywał w Białym Domu podczas strzelaniny w Waszyngtonie?

Osoba podejrzana o oddanie strzałów została już zatrzymana i przetransportowana do aresztu – podaje agencja Reutera. Potwierdził to Departament Policji Metropolitalnej. „Jeden podejrzany jest w areszcie, a miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone” – przekazano. Na razie nie wiadomo, czy strzelców mogło być więcej.

Podejrzany także ma być w stanie krytycznym.

Donald Trump przebywa obecnie na Florydzie, gdzie spędza Święto Dziękczynienia w Mar-a-Lago, zlokalizowanym w Palm Beach na Florydzie luksusowym klubie i ośrodku wypoczynkowym należącym do prezydenta USA.

Amerykański przywódca został już poinformowany o strzelaninie – przekazała w oświadczeniu rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt.