Rzeczpospolita
Wydarzenia
Strzały niedaleko Białego Domu. Trump: Zwierzę, które postrzeliło żołnierzy zapłaci wysoką cenę

Amerykańskie media informują o strzelaninie, do której miało dojść w okolicy Białego Domu. Według wstępnych informacji postrzelono dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej.

Aktualizacja: 26.11.2025 22:04 Publikacja: 26.11.2025 21:17

Biały Dom, siedziba prezydenta USA w Waszyngtonie

Biały Dom, siedziba prezydenta USA w Waszyngtonie

Foto: Wikipedia

Ada Michalak

W centrum Waszyngtonu postrzelono mężczyznę i kobietę należących do Gwardii Narodowej – podaje ABC News. Jak przekazała Kristi Noem – sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA – do zdarzenia miało dojść przed stacją metra, znajdującą się w okolicy Białego Domu. 

Strzelanina w centrum Waszyngtonu. Zamknięto Biały Dom

Media podają, że służby poinformowane zostały o zdarzeniu około godziny 14:20 czasu wschodniego (ET), czyli 20:20 czasu polskiego (CET). Zgłoszenie dotyczyło „incydentu z aktywnym strzelcem przy wejściu na stację metra Farragut West” – podaje ABC. 

Stan postrzelonych żołnierzy jest krytyczny. 

Jak przekazał urzędnik Białego Domu, rezydencja prezydenta Stanów Zjednoczonych została zamknięta. 

Czy Donald Trump przebywał w Białym Domu podczas strzelaniny w Waszyngtonie?

Osoba podejrzana o oddanie strzałów została już zatrzymana i przetransportowana do aresztu – podaje agencja Reutera. Potwierdził to Departament Policji Metropolitalnej. „Jeden podejrzany jest w areszcie, a miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone” – przekazano. Na razie nie wiadomo, czy strzelców mogło być więcej. 

Podejrzany także ma być w stanie krytycznym. 

Donald Trump przebywa obecnie na Florydzie, gdzie spędza Święto Dziękczynienia w Mar-a-Lago, zlokalizowanym w Palm Beach na Florydzie luksusowym klubie i ośrodku wypoczynkowym należącym do prezydenta USA.

Amerykański przywódca został już poinformowany o strzelaninie – przekazała w oświadczeniu rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt.

Sytuacja jest monitorowana – przekazał biały Dom w komunikacie. Na miejsce zdarzenia zareagowało wiele organów ścigania, w tym amerykańska agencja federalna U.S. Marshalls, Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (ATF) i FBI.

- Proszę, dołączcie do mnie w modlitwie za dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy zostali postrzeleni przed chwilą w Waszyngtonie. (Departament Bezpieczeństwa Krajowego red.) współpracuje z lokalnymi organami ścigania w celu zebrania dodatkowych informacji – powiedziała w oświadczeniu Kristi Noem.

Jednostki amerykańskiej Gwardii Narodowej zaczęły pojawiać się na ulicach Waszyngtonu w sierpniu, dzień po tym, jak Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy w tym mieście w związku z zalewającą je – według amerykańskiego prezydenta – falą przestępczości. Według najnowszych danych, w Waszyngtonie stacjonuje 2188 obecnie funkcjonariuszy Gwardii Narodowej.

Donald Trump: Sprawca za to zapłaci

Prezydent USA skomentował zdarzenie w mediach społecznościowych. „Zwierzę, które postrzeliło dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej – obaj są ciężko ranni i obecnie przebywający w dwóch oddzielnych szpitalach – również jest ciężko ranne, ale niezależnie od tego zapłaci bardzo wysoką cenę” – napisał Donald Trump należącym do niego serwisie Truth Social. „Niech Bóg błogosławi naszą Wielką Gwardię Narodową i całe nasze wojsko oraz organy ścigania. To naprawdę Wspaniali Ludzie. Ja, jako Prezydent Stanów Zjednoczonych i wszyscy związani z Biurem Prezydenta, jestem z wami!” – dodał. 

Źródło: rp.pl

Przestępczość Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Waszyngton Osoby Donald Trump

W centrum Waszyngtonu postrzelono mężczyznę i kobietę należących do Gwardii Narodowej – podaje ABC News. Jak przekazała Kristi Noem – sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA – do zdarzenia miało dojść przed stacją metra, znajdującą się w okolicy Białego Domu. 

Strzelanina w centrum Waszyngtonu. Zamknięto Biały Dom

