Eksplozje, strzały, pożar i ciało na ulicy. Północna część Monachium sparaliżowana

Według dziennika „Bild” ok. godz. 4:00 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o płonącym domu w północnej części stolicy Bawarii. Na miejscu służby znalazły zwłoki mężczyzny, który przypuszczalnie przygotował tam ładunki wybuchowe, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Jak ustaliła gazeta, mężczyzna miał założony plecak, w którym - jak podejrzewa policja - może znajdować się ładunek wybuchowy. Na miejsce skierowano saperów.

W pobliżu Lerchenauer Straße w północnej części Monachium służby odkryli także osobę, która została raniona z broni palnej.

„Obecnie wspólnie ze strażą pożarną przeprowadzamy akcję w rejonie Lerchenauer Straße. Mogą wystąpić znaczne utrudnienia w ruchu. Prosimy o omijanie tego obszaru” - zaapelowała do mieszkańców monachijska policja.

Jak poinformowała policja, trwają obecnie działania gaśnicze i dochodzenie policyjne. Na miejscu zdarzenia obecni są również funkcjonariusze wydziału zabójstw.