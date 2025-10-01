Eksplozje, strzały, pożar i ciało na ulicy. Północna część Monachium sparaliżowana

Aktualizacja: 01.10.2025 09:22 Publikacja: 01.10.2025 09:16
Uszkodzone samochody przy Lerchenauer Straße w Monachium. Wcześniej media informowały o eksplozjach i odgłosach wystrzałów
Foto: Reuters/Ayhan Uyanik
Według dziennika „Bild” ok. godz. 4:00 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o płonącym domu w północnej części stolicy Bawarii. Na miejscu służby znalazły zwłoki mężczyzny, który przypuszczalnie przygotował tam ładunki wybuchowe, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Jak ustaliła gazeta, mężczyzna miał założony plecak, w którym - jak podejrzewa policja - może znajdować się ładunek wybuchowy. Na miejsce skierowano saperów.
W pobliżu Lerchenauer Straße w północnej części Monachium służby odkryli także osobę, która została raniona z broni palnej.
„Obecnie wspólnie ze strażą pożarną przeprowadzamy akcję w rejonie Lerchenauer Straße. Mogą wystąpić znaczne utrudnienia w ruchu. Prosimy o omijanie tego obszaru” - zaapelowała do mieszkańców monachijska policja.
Jak poinformowała policja, trwają obecnie działania gaśnicze i dochodzenie policyjne. Na miejscu zdarzenia obecni są również funkcjonariusze wydziału zabójstw.
Policja odgrodziła duży obszar i zaleca mieszkańcom i kierowcom omijanie tego miejsca lub skorzystanie z objazdu. Według policji pobliska szkoła podstawowa i gimnazjum przy ulicy Toni-Pfülf-Straße prawdopodobnie pozostaną zamknięte do czasu zakończenia śledztwa.
Artykuł jest aktualizowany
