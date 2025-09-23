Rzeczpospolita
Były prezydent Filipin oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości

80-letni Rodrigo Duterte, były prezydent Filipin, został oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Publikacja: 23.09.2025 09:18

Międzynarodowy Trybunał Karny może skazać pierwszego azjatyckiego przywódcę

Międzynarodowy Trybunał Karny może skazać pierwszego azjatyckiego przywódcę

Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay

Artur Bartkiewicz

Duterte jest oskarżany o odpowiedzialność za dziesiątki zbrodni pozasądowych w postaci egzekucji wykonywanych przez funkcjonariuszy filipińskich organów siłowych w czasie wojny z narkobiznesem, którą prowadził były prezydent Filipin. W ramach działań wymierzonych w narkobiznes zginęły tysiące drobnych dilerów, a także wielu narkomanów i innych osób. Brutalne działania policji miały być prowadzone za przyzwoleniem filipińskich władz. 

Międzynarodowy Trybunał Karny obarcza Rodriga Duterte współodpowiedzialnością za kilkadziesiąt zabójstw

Akt oskarżenia Międzynarodowego Trybunału Karnego wobec Duterte pochodzi z lipca, ale został upubliczniony dopiero 22 września. Mame Mandiaye Niang, zastępca głównego prokuratora MTK oświadczył, że Duterte był „pośrednim współsprawcą” zabójstw, które – według oskarżenia – były popełniane przez inne osoby, w tym funkcjonariuszy policji. 

Czytaj więcej

Ferdinand Marcos Jr.
Polityka
Syn byłego dyktatora nowym prezydentem Filipin. Będzie rządził z córką Duterte

Pierwszy zarzut dotyczy udziału Duterte, jeszcze jako burmistrza miasta Davao, w zabójstwach 19 osób między 2013 a 2016 rokiem. 

Dwa pozostałe zarzuty dotyczą okresu 2016-2022, gdy Duterte był prezydentem Filipin i prowadził tzw. wojnę z narkotykami. Łącznie te dwa zarzuty obejmują współudział Duterte w zabiciu 59 osób. 

Śledczy z MTK oskarżają Duterte, że wraz ze sprawcami zbrodni realizował plan polegający na „zneutralizowaniu” domniemanych przestępców na Filipinach (w tym osób podejrzanych o zażywanie, rozprowadzanie lub produkowanie narkotyków) poprzez podjęcie wobec nich brutalnych działań niezgodnych z prawem, łącznie z morderstwami. 

Zwolennicy Duterte uważają, że Międzynarodowy Trybunał Karny został użyty przez obecnego prezydenta Filipin, Ferdinanda Marcosa, jako polityczne narzędzie do walki z poprzednikiem

W czasie walki z narkobiznesem prowadzonej przez Duterte na Filipinach zginęło ponad 6 tys. osób, choć zdaniem obrońców praw człowieka rzeczywista liczba ofiar działań formacji siłowych wymierzonych w osoby związane z handlem narkotykami (w tym w narkomanów) mogła sięgać dziesiątków tysięcy. 

Rodrigo Duterte pierwszym podejrzanym od trzech lat, który trafił do Hagi

Duterte nigdy nie przeprosił za swoje działania, ani nie wyraził skruchy z powodu dużej liczby ofiar. Tłumaczył, że podjął walkę z handlarzami narkotyków, by oczyścić ulice kraju z przestępców. Były prezydent Filipin zaprzeczał, jakoby nakazywał mordowanie podejrzanych o handel narkotykami – twierdził, że policjanci mogli zabijać jedynie w samoobronie.

Duterte jest pierwszym przywódcą państwa w Azji, który ma być skazany przez MTK. Jest też pierwszym podejrzanym, który trafił do Hagi, gdzie Trybunał ma siedzibę, w ciągu ostatnich trzech lat. Duterte od marca przebywa w areszcie. Został zatrzymany na lotnisku w Manili.

Prawnik byłego prezydenta Filipin twierdzi, że Duterte nie jest w stanie stanąć przed Trybunałem ze względu na stan zdrowia. 

W maju Duterte został ponownie wybrany burmistrzem Davao, mimo że już wtedy przebywał w areszcie. Obowiązki burmistrza miasta pełni obecnie syn byłego prezydenta, Sebastian (był burmistrzem Davao od 2022 roku). 

Zwolennicy Duterte uważają, że Międzynarodowy Trybunał Karny został użyty przez obecnego prezydenta Filipin, Ferdinanda Marcosa, jako polityczne narzędzie do walki z poprzednikiem. Jeszcze w 2024 roku Filipiny odmawiały współpracy ze śledczymi z MTK, prowadzącymi postępowanie o zbrodnie przeciw ludzkości. W 2019 roku, jeszcze jako prezydent Filipin, Duterte jednostronnie wycofał podpis Filipin spod traktatu założycielskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, po tym, jak MTK wszczął postępowanie ws. oskarżeń o systemowe, pozasądowe zabójstwa pod jego rządami.

Źródło: rp.pl

Filipiny Rodrigo Duterte

Międzynarodowy Trybunał Karny obarcza Rodriga Duterte współodpowiedzialnością za kilkadziesiąt zabójstw

