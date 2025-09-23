Aktualizacja: 23.09.2025 09:38 Publikacja: 23.09.2025 09:18
Międzynarodowy Trybunał Karny może skazać pierwszego azjatyckiego przywódcę
Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay
Duterte jest oskarżany o odpowiedzialność za dziesiątki zbrodni pozasądowych w postaci egzekucji wykonywanych przez funkcjonariuszy filipińskich organów siłowych w czasie wojny z narkobiznesem, którą prowadził były prezydent Filipin. W ramach działań wymierzonych w narkobiznes zginęły tysiące drobnych dilerów, a także wielu narkomanów i innych osób. Brutalne działania policji miały być prowadzone za przyzwoleniem filipińskich władz.
Akt oskarżenia Międzynarodowego Trybunału Karnego wobec Duterte pochodzi z lipca, ale został upubliczniony dopiero 22 września. Mame Mandiaye Niang, zastępca głównego prokuratora MTK oświadczył, że Duterte był „pośrednim współsprawcą” zabójstw, które – według oskarżenia – były popełniane przez inne osoby, w tym funkcjonariuszy policji.
Czytaj więcej
Wszystko wskazuje na to, że nowy prezydent Filipin nosić będzie to samo imię i nazwisko co polity...
Pierwszy zarzut dotyczy udziału Duterte, jeszcze jako burmistrza miasta Davao, w zabójstwach 19 osób między 2013 a 2016 rokiem.
Dwa pozostałe zarzuty dotyczą okresu 2016-2022, gdy Duterte był prezydentem Filipin i prowadził tzw. wojnę z narkotykami. Łącznie te dwa zarzuty obejmują współudział Duterte w zabiciu 59 osób.
Śledczy z MTK oskarżają Duterte, że wraz ze sprawcami zbrodni realizował plan polegający na „zneutralizowaniu” domniemanych przestępców na Filipinach (w tym osób podejrzanych o zażywanie, rozprowadzanie lub produkowanie narkotyków) poprzez podjęcie wobec nich brutalnych działań niezgodnych z prawem, łącznie z morderstwami.
W czasie walki z narkobiznesem prowadzonej przez Duterte na Filipinach zginęło ponad 6 tys. osób, choć zdaniem obrońców praw człowieka rzeczywista liczba ofiar działań formacji siłowych wymierzonych w osoby związane z handlem narkotykami (w tym w narkomanów) mogła sięgać dziesiątków tysięcy.
Duterte nigdy nie przeprosił za swoje działania, ani nie wyraził skruchy z powodu dużej liczby ofiar. Tłumaczył, że podjął walkę z handlarzami narkotyków, by oczyścić ulice kraju z przestępców. Były prezydent Filipin zaprzeczał, jakoby nakazywał mordowanie podejrzanych o handel narkotykami – twierdził, że policjanci mogli zabijać jedynie w samoobronie.
Duterte jest pierwszym przywódcą państwa w Azji, który ma być skazany przez MTK. Jest też pierwszym podejrzanym, który trafił do Hagi, gdzie Trybunał ma siedzibę, w ciągu ostatnich trzech lat. Duterte od marca przebywa w areszcie. Został zatrzymany na lotnisku w Manili.
Prawnik byłego prezydenta Filipin twierdzi, że Duterte nie jest w stanie stanąć przed Trybunałem ze względu na stan zdrowia.
W maju Duterte został ponownie wybrany burmistrzem Davao, mimo że już wtedy przebywał w areszcie. Obowiązki burmistrza miasta pełni obecnie syn byłego prezydenta, Sebastian (był burmistrzem Davao od 2022 roku).
Zwolennicy Duterte uważają, że Międzynarodowy Trybunał Karny został użyty przez obecnego prezydenta Filipin, Ferdinanda Marcosa, jako polityczne narzędzie do walki z poprzednikiem. Jeszcze w 2024 roku Filipiny odmawiały współpracy ze śledczymi z MTK, prowadzącymi postępowanie o zbrodnie przeciw ludzkości. W 2019 roku, jeszcze jako prezydent Filipin, Duterte jednostronnie wycofał podpis Filipin spod traktatu założycielskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, po tym, jak MTK wszczął postępowanie ws. oskarżeń o systemowe, pozasądowe zabójstwa pod jego rządami.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Duterte jest oskarżany o odpowiedzialność za dziesiątki zbrodni pozasądowych w postaci egzekucji wykonywanych przez funkcjonariuszy filipińskich organów siłowych w czasie wojny z narkobiznesem, którą prowadził były prezydent Filipin. W ramach działań wymierzonych w narkobiznes zginęły tysiące drobnych dilerów, a także wielu narkomanów i innych osób. Brutalne działania policji miały być prowadzone za przyzwoleniem filipińskich władz.
Jak poinformowały stację NBC News organy ścigania, przeszukano dom w Los Angeles, położony w dzielnicy, w której...
Litewskie władze poinformowały o zatrzymaniu grupy osób podejrzewanych o organizację serii eksplozji w różnych k...
Z paryskiego Muzeum Historii Naturalnej, złodzieje ukradli złoto o wartości 600 000 euro. To kolejny z serii na...
Niemiecki podejrzany w sprawie zaginięcia trzyletniej Maddie McCann w Portugalii w 2007 r. wyszedł z więzienia....
Tyler Robinson podejrzany o zabójstwo w Stanach Zjednoczonych prawicowego aktywisty Charliego Kirka napisał prze...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas