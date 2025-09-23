Duterte jest oskarżany o odpowiedzialność za dziesiątki zbrodni pozasądowych w postaci egzekucji wykonywanych przez funkcjonariuszy filipińskich organów siłowych w czasie wojny z narkobiznesem, którą prowadził były prezydent Filipin. W ramach działań wymierzonych w narkobiznes zginęły tysiące drobnych dilerów, a także wielu narkomanów i innych osób. Brutalne działania policji miały być prowadzone za przyzwoleniem filipińskich władz.

Międzynarodowy Trybunał Karny obarcza Rodriga Duterte współodpowiedzialnością za kilkadziesiąt zabójstw

Akt oskarżenia Międzynarodowego Trybunału Karnego wobec Duterte pochodzi z lipca, ale został upubliczniony dopiero 22 września. Mame Mandiaye Niang, zastępca głównego prokuratora MTK oświadczył, że Duterte był „pośrednim współsprawcą” zabójstw, które – według oskarżenia – były popełniane przez inne osoby, w tym funkcjonariuszy policji.

Pierwszy zarzut dotyczy udziału Duterte, jeszcze jako burmistrza miasta Davao, w zabójstwach 19 osób między 2013 a 2016 rokiem.

Dwa pozostałe zarzuty dotyczą okresu 2016-2022, gdy Duterte był prezydentem Filipin i prowadził tzw. wojnę z narkotykami. Łącznie te dwa zarzuty obejmują współudział Duterte w zabiciu 59 osób.