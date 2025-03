Współpracownik Duterte Salvador Panelo oświadczył, że aresztowanie byłego prezydenta było bezprawne, a ponadto odmówiono mu kontaktu z prawnikiem.

Tymczasem organizacja Human Rights Watch apeluje, by Duterte został jak najszybciej przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, aby można było wymierzyć sprawiedliwość za to, co stało się na Filipinach. „Jego aresztowanie przybliża ofiary i ich rodziny do sprawiedliwości i wysyła jasny sygnał, że nikt nie jest ponad prawem” - głosi oświadczenie HRW.