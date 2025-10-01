Wyspa Cebu wchodzi w skład regionu Środkowe Visayas (jest politycznym i gospodarczym centrum tego regionu). Cebu to jedna z najgęściej zaludnionych wysp wchodzących w skład Filipin (jej powierzchnia to ok. 4,4 tys. km2). Na wyspie znajduje się międzynarodowe lotnisko i kilka portów. Cebu jest również ośrodkiem turystycznym.

Trzęsienie ziemi na Cebu. Apel arcybiskupa do wiernych

Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,9, które nawiedziło wyspę we wtorek ok. 22.00 czasu lokalnego (16.00 czasu polskiego), znajdowało się w pobliżu jej północnego krańca, na północny wschód od położonego na wybrzeżu miasta Bogo. Hipocentrum miało znajdować się płytko – na głębokości ok. 5 km.

W Bogo ogłoszono stan klęski żywiołowej, zanim jeszcze zapadła decyzja o ogłoszeniu go na całej wyspie. Jak dotąd wiadomo o 19 ofiarach śmiertelnych w tym mieście i 119 osobach rannych.

Łącznie w trzęsieniu ziemi zginąć miało 26 osób, a 147 zostało rannych – podają filipińskie władze.