Aktualizacja: 01.10.2025 06:26 Publikacja: 01.10.2025 05:19
Silne trzęsienie ziemi nawiedziło filipińską wyspę Cebu
Foto: Municipality of Daanbantayan/Handout via REUTERS
Wyspa Cebu wchodzi w skład regionu Środkowe Visayas (jest politycznym i gospodarczym centrum tego regionu). Cebu to jedna z najgęściej zaludnionych wysp wchodzących w skład Filipin (jej powierzchnia to ok. 4,4 tys. km2). Na wyspie znajduje się międzynarodowe lotnisko i kilka portów. Cebu jest również ośrodkiem turystycznym.
Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,9, które nawiedziło wyspę we wtorek ok. 22.00 czasu lokalnego (16.00 czasu polskiego), znajdowało się w pobliżu jej północnego krańca, na północny wschód od położonego na wybrzeżu miasta Bogo. Hipocentrum miało znajdować się płytko – na głębokości ok. 5 km.
Czytaj więcej
Oddziały komandosów zostały skierowane do akcji wydostawania ocalałych spod gruzów zawalonych dom...
W Bogo ogłoszono stan klęski żywiołowej, zanim jeszcze zapadła decyzja o ogłoszeniu go na całej wyspie. Jak dotąd wiadomo o 19 ofiarach śmiertelnych w tym mieście i 119 osobach rannych.
Łącznie w trzęsieniu ziemi zginąć miało 26 osób, a 147 zostało rannych – podają filipińskie władze.
Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr wydał oświadczenie, w którym wzywa mieszkańców Cebu do zachowania czujności i współpracy z władzami. Zapewnił, że władze pracują nad przywróceniem dostaw prądu na wyspie, które zostały zakłócone w wyniku klęski żywiołowej. Do szpitali na Cebu kierowany jest dodatkowy personel.
„Moje serce jest z rodzinami, które straciły bliskich, moje modlitwy płyną do rannych i poszkodowanych przez trzęsienie ziemi” – zapewnił prezydent.
W związku ze stanem klęski żywiołowej na wyspie władze zdecydowały się na zawieszenie zajęć w szkołach. Arcybiskup Cebu Alberto S Uy wezwał wiernych z północnej części wyspy, aby nie przychodzili do kościołów, ponieważ władze kościelne muszą dokonać przeglądu budowli i upewnić się, że można z nich bezpiecznie korzystać. Cebu było jedną z pierwszych wysp Filipin skolonizowanych przez Hiszpanów w XVI wieku. Na jej terenie znajduje się wiele liczących setki lat kościołów.
„Modlimy się do naszego Kochającego Ojca o spokój i siłę w czasie tej próby” – oświadczył arcybiskup Rev Uy. „Niech Pan zapewni nam schronienie pod Jego skrzydłami, chroni nas od krzywdy i prowadzi do bezpieczeństwa” – dodał.
BBC cytuje świadków trzęsienia ziemi, którzy mówią o domach trzęsących się w posadach i wyczuwalnym drżeniu podłoża. Doods Demape, fotograf z miasteczka Medellin poinformował, że w związku z trzęsieniem ziemi doszło do przerw w dostawach prądu i wody. – Nasz dom zaczął „tańczyć” ostatniej nocy. W panice wybiegliśmy na zewnątrz – powiedział w rozmowie z BBC. Większość mieszkańców Medellin miało spędzić noc na ulicach. Część mostów i ulic w mieście jest obecnie nieprzejezdnych.
Filipiny leżą w obrębie tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia – strefy intensywnej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej otaczającej niemal całkowicie Ocean Spokojny. Na obszarze tym dochodzi do ok. 90 proc. rejestrowanych na świecie trzęsień ziemi. Znajduje się tu też ok. 450 aktywnych wulkanów.
Pacyficzny Pierścień Ognia
Foto: PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wyspa Cebu wchodzi w skład regionu Środkowe Visayas (jest politycznym i gospodarczym centrum tego regionu). Cebu to jedna z najgęściej zaludnionych wysp wchodzących w skład Filipin (jej powierzchnia to ok. 4,4 tys. km2). Na wyspie znajduje się międzynarodowe lotnisko i kilka portów. Cebu jest również ośrodkiem turystycznym.
Supertajfun Ragasa, najsilniejszy cyklon tropikalny w tym roku, dotarł do zamieszkiwanych przez dziesiątki milio...
Oddziały komandosów zostały skierowane do akcji wydostawania ocalałych spod gruzów zawalonych domów po niedzieln...
Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 6, jakie nawiedziło wschodni Afganistan, wzrosła do pon...
Kilkaset osób miało zginąć, a ok. 1 000 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 6, które nawiedz...
Strażak ochotnik zginął w wyniku doznania poważnych oparzeń, a kilka osób zostało hospitalizowanych w związku z...
Prawie 6000 osób ewakuowano z domów w północnej, środkowej i południowej Hiszpanii z powodu pożarów, które nadal...
Nadal rozszerza się największy tego lata pożar w południowej Francji, w pobliżu granicy z Hiszpanią. François Ba...
Początkowo w sześciu z 16 dzielnic Pekinu, a ostatecznie w całej chińskiej stolicy ogłoszono najwyższy poziom za...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas