Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sytuacja po trzęsieniu ziemi w Afganistanie coraz bardziej tragiczna. Do akcji skierowano komandosów

Oddziały komandosów zostały skierowane do akcji wydostawania ocalałych spod gruzów zawalonych domów po niedzielnym trzęsieniu ziemi w Afganistanie. Tymczasem sytuacja robi się coraz bardziej tragiczna. Brakuje wody, żywności, środków medycznych.

Publikacja: 03.09.2025 13:55

Chłopiec wśród gruzów zawalonego budynku w prowincji Kunar w Afganistanie

Chłopiec wśród gruzów zawalonego budynku w prowincji Kunar w Afganistanie

Foto: PAP/EPA/Aimal Zahir

Bartosz Lewicki

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,0 było jednym z najtragiczniejszych takich wydarzeń w Afganistanie w ostatnich latach, wywołało ogromne szkody i zniszczenia. Administracja rządzących Afganistanem talibów poinformowała, że bilans ofiar śmiertelnych wynosi 1411, rannych 3124, a ponad 5400 zniszczonych domów. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzegła, że ​​liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Wiele osób straciło dach nad głową, zniszczonych zostało ponad 8 tys. domów.

Kolejne trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5 we wtorek wieczorem wywołało panikę i jeszcze bardziej utrudniło akcję ratunkową. Już wcześniej drogi do wiosek w dotkniętych rejonach Afganistanu były odcięte.

Komandosi wkraczają do akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi w Afganistanie

Dziesiątki żołnierzy komandosów zostało zrzuconych z powietrza w miejsca, w których nie mogą lądować helikoptery, aby pomóc w przetransportowaniu rannych na bezpieczniejszy teren – poinformował Ehsanullah Ehsan, szef zarządzania kryzysowego w Kunar, cytowany przez agencję Reutera. 

Władze prowincji Kunar utworzyły obóz, w którym koordynowane są dostawy i pomoc doraźna, dwa inne ośrodki zajmują się transportem rannych, pochówkami ofiar i ratowaniem ocalałych.

Wcześniej do transportu rannych ratownicy używali śmigłowców, które jednak musiały lądować w trudnym terenie, aby dotrzeć do dotkniętych trzęsieniem ziemi wiosek wzdłuż granicy z Pakistanem, gdzie wstrząsy zniszczyły domy z suszonej cegły. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (CHA) stwierdziło, że chybotliwe i źle zbudowane domy z suchego muru, kamienia i drewna nie zapewniały ochrony przed trzęsieniami ziemi.O

Reklama
Reklama
Jak zachowują się budynki z cegły mułowej w czasie trzęsienia ziemi?

Jak zachowują się budynki z cegły mułowej w czasie trzęsienia ziemi?

Foto: Infografika PAP

Brakuje wody, żywności, medykamentów

Agencja, która koordynuje międzynarodowe działania po katastrofie, zaapelowała o zapewnienie schronień, pomocy żywnościowej i środków sanitarnych, a także o dostarczenie wody pitnej, niezbędnego zaopatrzenia medycznego i innych dóbr.

W niektórych wioskach w prowincji Kunar całe domy zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Ocaleni przeszukują tam gruzy w poszukiwaniu rodzin, noszą ciała na plecionych noszach i kopią groby kilofami. Ruhila Mateen z humanitarnej fundacji Aseel, której zespoły działają na miejscu, powiedziała, że warunki życia ocalałych pogarszają się z godziny na godzinę, a najbardziej narażone są kobiety i dzieci. – To już nie tylko kryzys, dotyczący zawalonych budynków, ale i przetrwania. Rodziny są rozbite, dzieci marzną, a ocaleni nie mają już nic – powiedziała.

Szpitale w Afganistanie pękają w szwach

Przedstawiciel międzynarodowej organizacji Lekarze bez Granic, która rozdała zestawy ratunkowe w dwóch szpitalach na dotkniętych obszarach, również zaapelował o większą pomoc humanitarną. – Widzieliśmy wielu pacjentów leczonych na korytarzach i pracowników służby zdrowia potrzebujących zaopatrzenia – powiedział dr Fazal Hadi, zastępca koordynatora medycznego Lekarzy bez Granic w Afganistanie.

Korytarz szpitala w Dżalalabadzie

Korytarz szpitala w Dżalalabadzie

Foto: PAP/EPA/STRINGER

Reklama
Reklama

Afganistan jest podatny na trzęsienia ziemi, zwłaszcza w paśmie Hindukuszu, gdzie spotykają się płyty tektoniczne: indyjska i euroazjatycka.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie

Trzęsienie ziemi w Afganistanie

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Klęski Żywiołowe Trzęsienia Ziemi Miejsca Regiony Azja Afganistan

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,0 było jednym z najtragiczniejszych takich wydarzeń w Afganistanie w ostatnich latach, wywołało ogromne szkody i zniszczenia. Administracja rządzących Afganistanem talibów poinformowała, że bilans ofiar śmiertelnych wynosi 1411, rannych 3124, a ponad 5400 zniszczonych domów. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzegła, że ​​liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Wiele osób straciło dach nad głową, zniszczonych zostało ponad 8 tys. domów.

Kolejne trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5 we wtorek wieczorem wywołało panikę i jeszcze bardziej utrudniło akcję ratunkową. Już wcześniej drogi do wiosek w dotkniętych rejonach Afganistanu były odcięte.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Afgańczyk szuka swoich rzeczy wśród gruzów zawalonego domu w Dżalalabadzie
Klęski żywiołowe
Afganistan: Bilans trzęsienia ziemi coraz bardziej tragiczny. Już ponad 1400 ofiar
Prowincja Kunar, w której doszło do trzęsienia ziemi, graniczy z Pakistanem
Klęski żywiołowe
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Doniesienia o setkach ofiar
Hiszpania walczy z pożarami
Klęski żywiołowe
Hiszpania nadal płonie. W walce z pożarem zginął strażak
Strażacy walczą z ogniem w prowincji Zamora na północy Hiszpanii
Klęski żywiołowe
Pożary opanowały Europę. W Hiszpanii ewakuowano tysiące osób
Na południu Francji wybuchł największy w XXI wieku pożar
Klęski żywiołowe
Wielki pożar we Francji. Ogień objął powierzchnię większą niż Paryż
Reklama
Reklama
e-Wydanie