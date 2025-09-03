Aktualizacja: 03.09.2025 14:02 Publikacja: 03.09.2025 13:55
Chłopiec wśród gruzów zawalonego budynku w prowincji Kunar w Afganistanie
Foto: PAP/EPA/Aimal Zahir
Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,0 było jednym z najtragiczniejszych takich wydarzeń w Afganistanie w ostatnich latach, wywołało ogromne szkody i zniszczenia. Administracja rządzących Afganistanem talibów poinformowała, że bilans ofiar śmiertelnych wynosi 1411, rannych 3124, a ponad 5400 zniszczonych domów. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzegła, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Wiele osób straciło dach nad głową, zniszczonych zostało ponad 8 tys. domów.
Kolejne trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5 we wtorek wieczorem wywołało panikę i jeszcze bardziej utrudniło akcję ratunkową. Już wcześniej drogi do wiosek w dotkniętych rejonach Afganistanu były odcięte.
Dziesiątki żołnierzy komandosów zostało zrzuconych z powietrza w miejsca, w których nie mogą lądować helikoptery, aby pomóc w przetransportowaniu rannych na bezpieczniejszy teren – poinformował Ehsanullah Ehsan, szef zarządzania kryzysowego w Kunar, cytowany przez agencję Reutera.
Władze prowincji Kunar utworzyły obóz, w którym koordynowane są dostawy i pomoc doraźna, dwa inne ośrodki zajmują się transportem rannych, pochówkami ofiar i ratowaniem ocalałych.
Wcześniej do transportu rannych ratownicy używali śmigłowców, które jednak musiały lądować w trudnym terenie, aby dotrzeć do dotkniętych trzęsieniem ziemi wiosek wzdłuż granicy z Pakistanem, gdzie wstrząsy zniszczyły domy z suszonej cegły. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (CHA) stwierdziło, że chybotliwe i źle zbudowane domy z suchego muru, kamienia i drewna nie zapewniały ochrony przed trzęsieniami ziemi.O
Jak zachowują się budynki z cegły mułowej w czasie trzęsienia ziemi?
Foto: Infografika PAP
Agencja, która koordynuje międzynarodowe działania po katastrofie, zaapelowała o zapewnienie schronień, pomocy żywnościowej i środków sanitarnych, a także o dostarczenie wody pitnej, niezbędnego zaopatrzenia medycznego i innych dóbr.
W niektórych wioskach w prowincji Kunar całe domy zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Ocaleni przeszukują tam gruzy w poszukiwaniu rodzin, noszą ciała na plecionych noszach i kopią groby kilofami. Ruhila Mateen z humanitarnej fundacji Aseel, której zespoły działają na miejscu, powiedziała, że warunki życia ocalałych pogarszają się z godziny na godzinę, a najbardziej narażone są kobiety i dzieci. – To już nie tylko kryzys, dotyczący zawalonych budynków, ale i przetrwania. Rodziny są rozbite, dzieci marzną, a ocaleni nie mają już nic – powiedziała.
Przedstawiciel międzynarodowej organizacji Lekarze bez Granic, która rozdała zestawy ratunkowe w dwóch szpitalach na dotkniętych obszarach, również zaapelował o większą pomoc humanitarną. – Widzieliśmy wielu pacjentów leczonych na korytarzach i pracowników służby zdrowia potrzebujących zaopatrzenia – powiedział dr Fazal Hadi, zastępca koordynatora medycznego Lekarzy bez Granic w Afganistanie.
Korytarz szpitala w Dżalalabadzie
Foto: PAP/EPA/STRINGER
Afganistan jest podatny na trzęsienia ziemi, zwłaszcza w paśmie Hindukuszu, gdzie spotykają się płyty tektoniczne: indyjska i euroazjatycka.
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Foto: Infografika PAP
