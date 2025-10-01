W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Europa popiera plan Trumpa wobec Gazy

Donald Trump ogłosił 20-punktowy plan zakończenia wojny pomiędzy Izraelem a Hamasem. Zakłada on m.in. natychmiastowe zawieszenie broni, uwolnienie zakładników, demilitaryzację Gazy i odsunięcie Hamasu od władzy. Izrael już zaakceptował propozycję, Hamas ma ograniczony czas na odpowiedź. W przypadku odmowy Stany Zjednoczone zapowiedziały wsparcie Izraela. Plan zyskał poparcie Brukseli i większości państw UE, jednak europejscy przywódcy kładą nacisk na rozwiązanie dwupaństwowe, do którego Izrael odnosi się niechętnie.

Leniwy start systemu kaucyjnego w Polsce

1 października wystartował system kaucyjny, jednak – jak podaje „Rzeczpospolita” – na rynku nie widać jeszcze masowych zmian. Producenci i sprzedawcy nie spieszą się z pełnym wdrożeniem nowych opakowań z kaucją. Większość planuje wprowadzenie ich dopiero od stycznia 2026 r.. Eksperci wskazują na braki w systemach antyfraudowych i niską świadomość wśród małych sklepów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

OPEC+ może szybciej zwiększać produkcję ropy

Bloomberg poinformował, że OPEC+ rozważa szybsze tempo zwiększania wydobycia. Od listopada produkcja ropy mogłaby wzrosnąć o 500 tys. baryłek dziennie w ciągu trzech miesięcy. Celem jest odzyskanie udziałów rynkowych. Według Kuwait Petroleum rosnący popyt na surowiec uzasadnia te działania, a prognozy wskazują na dalszy wzrost zapotrzebowania na ropę.

JSW w coraz trudniejszej sytuacji finansowej

Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła pierwsze półrocze ze stratą netto przekraczającą 2 mld zł. Mimo wzrostu wydobycia i sprzedaży spółka zmaga się ze spadającymi cenami węgla i koksu. Prezes Ryszard Janta podkreśla, że priorytetem jest utrzymanie płynności finansowej. JSW liczy m.in. na zwrot opłaty solidarnościowej oraz wsparcie ze strony ZUS. Potencjalną szansą jest nowa ustawa górnicza, jednak obecnie spółka nie została nią objęta.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie