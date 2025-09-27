FBI zwalnia swoich agentów. Powodem zdjęcia na kolanach?

Aktualizacja: 27.09.2025 16:07 Publikacja: 27.09.2025 16:02
Protest w Waszyngtonie po śmierci George'a Floyda, zdjęcie archiwalne z 2020 roku
Foto: Reuters/Jonathan Ernst
Reuters donosi o fali zwolnień w szeregach najważniejszej agencji ścigania w kraju, podając, że rozpoczęła się ona po zatwierdzeniu przez kontrolowany przez Republikanów Senat USA Kasha Patela, lojalnego zwolennika prezydenta USA Donalda Trumpa na stanowisko szefa FBI.
Reuters pisze, że nie wiadomo dokładnie, ilu agentów FBI zwolniono, ale są wśród nich agenci, którym podczas wiecu, odbywającego się po śmierci George'a Floyda przez policję w Minneapolis wykonano zdjęcia w pozycji klęczącej. Jak podał Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą, była to próba złagodzenia napięcia podczas protestu w Waszyngtonie w 2020 r.
Stowarzyszenie Agentów FBI wydało oświadczenie ze stanowczym sprzeciwem wobec – jak napisano – „bezprawnemu zwolnieniu ponad tuzina agentów specjalnych FBI”, ale nie odniosło się do przyczyny zwolnień.
Trzy anonimowe źródła agencji podały, że liczba zwolnionych pracowników waha się od 15 do 22.
Zdjęcia i nagrania z tego incydentu były szeroko publikowane w sieci. Niektórzy z komentatorów sugerowali, że gest miał być wyrazem współczucia po śmierci George'a Floyda. Źródła agencji twierdzą jednak, że miał być to celowy gest, który miał złagodzić napięcia między protestującymi a organami ścigania.
Reuters przypomina, że niektóre środki kontroli tłumu, zastosowane podczas tych protestów, były bardziej agresywne. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i gumowych kul, aby rozproszyć demonstrantów w pobliżu Białego Domu, zanim Donald Trump, wówczas w czasie swojej pierwszej kadencji prezydenckiej, przeszedł przez plac Lafayette do pobliskiego kościoła i pozował do zdjęć z Biblią w ręku.
Na początku września zwolniono Briana Driscolla, który pełnił obowiązki dyrektora FBI. Wcześniej stanowiska stracili dwaj inni byli wysocy rangą urzędnicy – Steve Jensen, były zastępca dyrektora biura terenowego w Waszyngtonie i Spencer Evans, były najwyższy rangą urzędnik biura terenowego w Las Vegas.
Obaj pozwali administrację Trumpa, twierdząc, że zostali zwolnieni w ramach „kampanii odwetowej” wymierzonej w urzędników uznanych za niewystarczająco lojalnych.
W pozwie znalazło się też zdanie, które miał wypowiedzieć szef FBI Kash Patel, iż nakazano mu zwolnić każdą osobę pracującą nad śledztwem kryminalnym przeciwko Donaldowi Trumpowi i że zależy od tego jego własna pozycja.
