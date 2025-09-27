FBI zwalnia swoich agentów. Powodem zdjęcia na kolanach?

Reuters donosi o fali zwolnień w szeregach najważniejszej agencji ścigania w kraju, podając, że rozpoczęła się ona po zatwierdzeniu przez kontrolowany przez Republikanów Senat USA Kasha Patela, lojalnego zwolennika prezydenta USA Donalda Trumpa na stanowisko szefa FBI.

Reuters pisze, że nie wiadomo dokładnie, ilu agentów FBI zwolniono, ale są wśród nich agenci, którym podczas wiecu, odbywającego się po śmierci George'a Floyda przez policję w Minneapolis wykonano zdjęcia w pozycji klęczącej. Jak podał Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą, była to próba złagodzenia napięcia podczas protestu w Waszyngtonie w 2020 r.

Stowarzyszenie Agentów FBI wydało oświadczenie ze stanowczym sprzeciwem wobec – jak napisano – „bezprawnemu zwolnieniu ponad tuzina agentów specjalnych FBI”, ale nie odniosło się do przyczyny zwolnień.

Trzy anonimowe źródła agencji podały, że liczba zwolnionych pracowników waha się od 15 do 22.