Jednak po dwóch dniach pobytu w szpitalu psychiatrycznym, w czwartek, Cyba wrócił do DPS-u. Ale innego niż noclegownia, z którego zabrała go policja i pogotowie.

Nasi rozmówcy związani ze Służbą Więzienną uważają, że „coś w tej sprawie nie zagrało”. – W żadnym razie Cyba nie powinien być przetransportowany do DPS-u. To jest świadome stworzenie zagrożenia przez Służbę Więzienną dla społeczeństwa, a przede wszystkim dla innych pensjonariuszy DPS i ludzi tam pracujących – ocenia jeden z naszych rozmówców ze Służby Więziennej. Jak mówi, bezpieczniej dla niego i jego otoczenia byłoby, gdyby pilnowali go funkcjonariusze, mogący w każdej chwili zastosować środki przymusu bezpośredniego. – W przypadku szpitala psychiatrycznego też mogą stosować te środki, ale procedura jest dłuższa: decyduje lekarz, a gdy go nie ma, decyduje pielęgniarka, a lekarz musi to i tak zatwierdzić – mówi nam więziennik.

By trafił do szpitala zamkniętego, psychiatrzy musieliby stwierdzić jego niepoczytalność. Skazanych umieszcza się w specjalnych ośrodkach (Choroszcza, Częstochowa).

Cyba miał rozpoznanie otępienia w stopniu głębokim z całkowitą dezorientacją, zniedołężnieniem, obecnością jakościowych zaburzeń świadomości pod postacią majaczenia o podłożu organicznym, obecnością konfabulacji, brakiem kontaktu logicznego.

– Głęboka otępienność to jest już niepoczytalność, gdyż pacjent nie jest w stanie decydować o sobie, samodzielnie myśleć. Choroby nie da się zatrzymać ani wyleczyć, będzie ciągle postępować. Można tylko ją spowolnić. Koniecznie wymaga opieki osób drugich. Jeżeli skazany nie miał rodziny, przy takim opisie nie powinien zostać przetransportowany do DPS-u, tylko do zamkniętego szpitala psychiatrycznego – mówi nam lekarz neurolog związany z więziennictwem.