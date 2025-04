Ryszard Cyba, skazany w 2011 roku na dożywocie za zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka i dźgnięcie nożem Pawła Kowalskiego, został zwolniony z więzienia – przekazała Telewizja Republika. Miały o tym zdecydować zaburzenia psychiczne uniemożliwiające wykonywanie kary.

– Osadzony nie wiedział, gdzie przebywa, nie było z nim żadnego kontaktu, nie miał świadomości, co się wokół niego dzieje - tłumaczyła PAP rzeczniczka Służby Więziennej ppłk Arleta Pęconek. Poinformowała, że 18 marca Cyba został przewieziony z więzienia do placówki leczniczej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, na którego zamach Cyba również miał planować, skomentował doniesienia o zwolnieniu Cyby słowami:

- Być może ktoś liczy na to, że się przestraszę, ale oczywiście nic takiego nie nastąpi. To jest zachęta do dalszego czynienia zła. (...) To się wpisuje w socjotechnikę prowokacji. A poza tym, cóż… koledzy uwalniają kolegów – mówił Jarosław Kaczyński.

Ryszard Cyba został przewieziony „do właściwej placówki”

Decyzję w sprawie zwolnienia Cyby miał podjąć Sąd Okręgowy w Łodzi. - Skazany przebywał w Zakładzie Karnym w Czarnem w oddziale szpitalnym dla przewlekle chorych. Podczas odbywania kary był pod stałą opieką medyczną i psychologiczną. Po konsultacji psychiatrycznej dyrektor jednostki poinformował Sąd Okręgowy o stanie zdrowia skazanego - poinformowała we wtorek rzeczniczka Służby Więziennej ppłk Arleta Pęconek.