– Wszyscy podejrzani, którzy złożyli w toku postępowania przygotowawczego wnioski o końcowe zaznajomienie z materiałami śledztwa, zostali z tym materiałami zaznajomieni – odpowiada nam prok. Norbert Woliński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. I podkreśla: – Prokurator złożył zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie zwrotu sprawy celem uzupełnienia śledztwa.

Zażalenie rozpozna Sąd Apelacyjny. Kiedy? Nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że proces się odwlecze.

„Kiedy się ocknął, nie miał kluczy do mieszkania i dowodu osobistego”

Jaką rolę w procederze miał odegrać mecenas Marcin W.? W porozumieniu z Marcinem K. miał on wpłynąć na jednego z poszkodowanych, by ten wycofał zgłoszenie na policję o podrobieniu jego pełnomocnictwa i kradzieży jego mieszkania. To przypadek wyjątkowo tragiczny. Mieszkanie niejakiego Michała S. (w 2016 r. warte 274 tys. zł) przejął jeden z członków szajki, wykorzystując sfałszowane pełnomocnictwo i pokwitowanie odbioru gotówki, co potwierdził biegły. Był tu podstęp – członkowie szajki zabrali Michała S. do Anglii „do pracy”, a wracając, porzucili go w Belgii. Kiedy się ocknął, nie miał kluczy do mieszkania i dowodu osobistego. W kraju S. zgłosił sytuację na policję, ale wkrótce odwołał zeznania, twierdząc, że „nie ma czasu na dyrdymały”. I choć był pozbawiony środków do życia, na komendę stawił się z adwokatem Marcinem K. W efekcie sprawę o kradzież dowodu osobistego i podrobienie pełnomocnictwa umorzono.



Adwokaci Marcin W. i Marcin K. – według prokuratury – „używali przemocy w postaci bicia M.S. oraz grozili mu pobiciem w przypadku nieodwołania uprzednio złożonych zeznań”

Śledczy uważają, że poszkodowany wycofał skargę pod presją. Adwokaci Marcin W. i Marcin K. – według prokuratury – „używali przemocy w postaci bicia M.S. oraz grozili mu pobiciem w przypadku nieodwołania uprzednio złożonych zeznań”. Do tego mieli go zmusić, by udzielił mec. Marcinowi K. pełnomocnictwa „do reprezentowania go jako pokrzywdzonego”.