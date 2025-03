Proces gangu trucicieli: Jeden z oskarżonych pisał, że „o taką Polskę walczył”

Zagarnięto też lokum w Mińsku Mazowieckim, własność staruszki z tak zaawansowaną demencją, że nie rozpoznawała bliskich – rzekomo miała udzielić Robertowi S. pełnomocnictwa, bo „ufała ludziom o niebieskich oczach”. Lokum „sprzątnięto” spadkobiercy. Przy okazji tej sprawy jeden z adwokatów w esemesach do S. pisał, że „święty Marcin czuwa nad nami” i że „o taką Polskę walczył”.

By z kolei przejąć działkę na Mazowszu, wartą ok. 170 tys., której właściciel, w stanie otępienia, nie wiedział, który jest rok, szajka przysłała „geodetę”, a żonie właściciela miała grozić. W sieć wpadła też kobieta, która dała Robertowi S. pełnomocnictwo, by pomógł jej sprzedać jedno mieszkanie i kupić inne. Zanim je odwołała, S. wypłacił z jej konta 260 tys. zł, by – jak tłumaczył – kupić dla niej dom na Florydzie. Był już karany za oszustwo przy nieistniejącej inwestycji.

Poszkodowany walczył o swoje mieszkanie, ale pod presją wycofał skargę

Najbardziej tragiczna jest historia Michała S. – podrobiono jego podpisy i wyrzucono go z mieszkania w Warszawie. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej” w 2023 r., ale obecny akt oskarżenia ujawnia rolę adwokatów w tej sprawie. Lokal (w 2016 r. wart 274 tys. zł) kupił członek szajki – pełnomocnictwo i pokwitowanie odbioru gotówki, co kategorycznie orzekł biegły, sfałszowano. Jak to się stało? Michała S. sprawcy zabrali za granicę „do pracy”, a wracając, porzucili go w Belgii. Kiedy się ocknął, nie miał kluczy do mieszkania i dowodu osobistego. Trafił do szpitala (co potwierdziła ambasada RP w Brukseli). W kraju zawiadomił policję, że skradziono mu mieszkanie. Ale nagle wycofał doniesienie – twierdził, że je sprzedał i dostał pieniądze (nie był w stanie powiedzieć, ile i kiedy). Zeznania przyszedł odwołać w towarzystwie adwokata – mec. Marcina K.

Sprawcy działali w zorganizowanej grupie przestępczej, a skażony alkohol dostarczali, by ofiary pozbawić życia prok. Bartosz Lewandowski, autor drugiego aktu oskarżenia przeciwko gangowi trucicieli

Jak ustalił prokurator, poszkodowany wycofał doniesienie pod presją – zmuszony do tego przez mecenasów Marcina W. i Marcina K. „Używali przemocy w postaci bicia Michała S. oraz grozili mu pobiciem w przypadku nieodwołania zeznań” – podaje akt oskarżenia. Składając doniesienie, mężczyzna nie miał pieniędzy nawet na zrobienie kserokopii dokumentów, a co dopiero na opłacenie adwokata. Sfałszowane pełnomocnictwo – według prokuratora – miał „załatwić” mec. Robert B. za 15 tys. zł. Podobne – w przypadku mieszkania na Żoliborzu.