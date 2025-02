Nie ma dowodów na to, że poszkodowanych uśmiercał alkohol z trująca domieszką

Dlaczego sąd uznał, że zabójstw nie było? – Izopropanol tylko w dużych ilościach może powodować zgon. Biegły uznał, że nie ma żadnej możliwości, żeby ofiary zmarły z powodu zatrucia alkoholem z taką domieszką – podkreślił sąd.

Brak jest więc związku między ich śmiercią a spożyciem takiego alkoholu. Co prawda, kiedy ofiary umierały, Roman P. chwalił się, że: „to moja robota”, lecz to zdaniem sądu nie dowód. Poza tym, jak zauważył sąd, kilku świadków też spożywało taki alkohol wielokrotnie, a nadal żyją. Nie miały problemów po jego spożyciu.

– Nie mamy pewności, że ten alkohol był podawany po to, żeby zabić – stwierdził sąd.

Poszkodowany twierdził, że oszuści ukradli mu dowód, gdy zabrali go w podróż za granicę „za pracą”, a wracając porzucili go na parkingu w Belgii

Wstrząsająca była sprawa Michała S., którego lokum kupił Tomasz G. – tyle że właściciel zaprzeczył, by u notariusza podpisywał pełnomocnictwo. Uznał, że padł ofiarą oszustwa, zgłosił na policję podrobienie jego podpisu, a od notariusz Jolanty D. żądał odpisu aktu notarialnego sprzedaży jego mieszkania, wskazując, że ktoś skradł mu dowód i nim się posłużył. Notariuszka miała odmówić wydania mu dokumentu.

Poszkodowany twierdził, że oszuści ukradli mu dowód, gdy zabrali go w podróż za granicę „za pracą”, a wracając porzucili go na parkingu w Belgii. Tam stracił przytomność, a gdy się ocknął, nie miał dowodu i kluczy do mieszkania. Trafił do szpitala. Potwierdziła to ambasada RP w Brukseli.