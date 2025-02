Eksperci doceniają akcję służb, ale przestrzegają, że to nie wystarczy

– Celem tej akcji mieli być początkowo tylko cudzoziemcy, uznano jednak, że należy pójść szerzej, by pokazać dużą skalę. Ale wyniki nie są imponujące – mówi nam doświadczony funkcjonariusz policji. W całym ubiegłym roku policjanci zatrzymali ponad 25 tys. osób poszukiwanych listem gończym, a więc to ok. 70 osób dziennie.

Marek Dyjasz, były dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, przypomina, że „takie akcje urządzało się, kiedy tzw. współczynnik osób ukrywających się przed organami ścigania niepokojąco wzrastał”. – Wtedy robiło się cykliczne operacje zatrzymywania osób poszukiwanych przez prokuratury i sądy – wskazuje Dyjasz. Jaka jest wartość takich działań? – Osoby, które się ukrywają, często nadal popełniają przestępstwa. Jeżeli się je „ściągnie z rynku”, będzie bezpieczniej – ocenia.

Czy to odstraszy grupy przestępcze złożone z obcokrajowców na tyle, by się wyniosły z Polski? – Nie sądzę, cudzoziemskie grupy mocno się u nas lokują i z działalności przestępczej nie zrezygnują. Zwłaszcza że jesteśmy postrzegani jako kraj stabilny, bogaty, gdzie ludzie mają pieniądze, i ten rynek przestępczy jest otwarty – mówi Marek Dyjasz.

Czytaj więcej Prawo karne Rośnie przestępczość obcokrajowców. Potrzebna nowa strategia Eksperci biją na alarm. Rośnie handel ludźmi i przemyt bronią dokonywane przez obcokrajowców. Polska to jednak przespała, a nasze służby tego nie wykrywają. Deportacje to za mało. Potrzebna jest nowa strategia i zmiany w strukturze policji – twierdzi prof. Tomasz Safjański, były szef krajowego biura Interpolu w Polsce.

Według gen. Adama Rapackiego, byłego wiceszefa MSWiA i twórcy CBŚP, „akcyjna” walka z przestępczością nie przyniesie efektu. – Potrzeba działań stałych, systemowych, codziennego, bezwzględnego wyłapywania tych, którzy mają trafić do zakładu karnego. Akcje może i wyglądają spektakularnie, ale przestępców nie przestraszą – ocenia gen. Rapacki. Uważa również, że należałoby rozważyć, czy skazanych cudzoziemców nie odsyłać do więzień w ich krajach. – Tak, by polski podatnik nie musiał na nich łożyć – dodaje.

Podobnego zdania jest Tomasz Safjański, były wiceszef Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, szef krajowego biura Interpolu i Europolu, specjalista od przestępczości cudzoziemców, prof. WSB. – Jedynie systemowe, wyprzedzające działania pozwolą uporać się z problemem przestępczości obcokrajowców w Polsce, która w ostatniej dekadzie poszybowała. Tylko dynamika zabójstw dokonanych przez obywateli Ukrainy w naszym kraju wzrosła o 1100 proc. Skala zagrożeń rozbójniczych w przypadku Gruzinów wzrosła czterdziestokrotnie. Takie akcje nie poprawią więc bezpieczeństwa wewnętrznego. To działanie ad hoc, mające wymiar wyłącznie propagandowy. Myśmy to wszystko przespali –stwierdza prof. Safjański. Przestrzega rządzących, że wzrastająca liczba wakatów w policji dodatkowo paraliżuje jej prace. – Jeśli osiągnie liczbę 25 tys. wakatów, utracimy możliwość zapewnienia bezpieczeństwa w kraju – podkreśla.