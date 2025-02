O zatrzymaniu poinformowała Komenda Stołeczna Policji. „Policjanci z warszawskiego Mokotowa przy wsparciu funkcjonariuszy z wydziału poszukiwań i identyfikacji osób Komendy Stołecznej Policji zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie szyby w autobusie linii 119" - napisano w komunikacie.

Trzy strzały z broni krótkiej

Do całego zdarzenia doszło we wtorek, 4 lutego o godzinie 17:00 na ulicy Chełmskiej, w rejonie przystanku "Dolna 03". Autobus linii 119 obsługiwanej przez Miejskie Zakłady Autobusowe miał ruszyć z przystanku, gdy do przednich drzwi podszedł około 30-letni mężczyzna i po krótkiej sprzeczce zażądał od kierowcy okazania prawa jazdy. Gdy kierowca odmówił wylegitymowania się nieznanemu mężczyźnie, ten oddał trzy strzały z broni krótkiej.

Jak informował później rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie Adam Stawicki, w wyniku ostrzału zniszczone zostało lewe skrzydło przednich drzwi pojazdu. Kierowca natychmiast zadzwonił na numer 112, powiadomił też centralę.