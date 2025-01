- Tam, gdzie zgłoszenie dotyczy osoby nietrzeźwej czy agresywnej, dyspozytor już na poziomie przyjmowania zgłoszenia powinien móc kwalifikować je jako zdarzenie „podwyższonego ryzyka”, z konieczną asystą policji. To rozwiązanie funkcjonuje w innych państwach – uważa dr Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. - Postulujemy określenie katalogu sytuacji, w których dyspozytor miałaby obowiązek kierować na miejsce patrol policji – zaznacza.

Policyjne wsparcie już teraz jest możliwe, jednak nie jest normą. W Policji brakuje ludzi, a pomoc medyczna jest potrzebna szybko, więc ratownicy często jeżdżą sami.

Drobne ataki są puszczana płazem, a sprawy umarzane ze względu na „niską szkodliwość społeczną”

Dr Madowicz sceptycznie podchodzi do szkoleń z samoobrony.

- Mamy pacjenta ratować, a nie z nim walczyć. Państwo systemowo powinno zagwarantować ratownikom medycznym bezpieczeństwo poprzez właśnie asystę policji. A ratownicy powinni się skupić na tym, do czego są powołani – wskazuje prezes Madowicz.

Uważa także, że do pacjentów powinny jeździć zespoły trzyosobowe - nie tylko dla bezpieczeństwa. - Ratownicy idąc do wezwania zabierają dzisiaj ze sobą duże ilości sprzętu - defibrylator, respirator, butle z tlenem, aparat do kompresji. Są obładowani jak wielbłądy. Trzecie ręce do pracy bardzo się przydadzą, i na to również państwo powinno znaleźć pieniądze – wskazuje dr Madowicz.