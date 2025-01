Najpierw, jesienią 2022 r., wpadł Krzysztof J., informatyk, który – według śledczych – używając nicku „Diabolo de Vilious” zamieścił na forum „Cebulka” w sieci TOR szczegółową instrukcję wykonania spoofingu. A także linki do przeprowadzenia ataków i nagrania z kilku dokonanych ataków. O jego zatrzymaniu pisała „Rz”. Później za to samo wpadł niejaki Daniel G. Zostali oskarżeni o pomocnictwo „nieustalonym sprawcom do podszywania się pod numery telefonów osób trzecich i wykonywania połączeń głosowych zawiadamiających o nieistniejącym zdarzeniu”. Ich procesy toczą się przed warszawskim sądem rejonowym (Daniela G., od nowa, bo jego uniewinnienie uchylił sąd drugiej instancji).

Jednak śledczy uważają, że za atakami stała powiązana ze sobą grupa hakerów działająca w darknecie. Kto konkretnie? Pomocne mogą być odpowiedzi z krajów, do których poszła seria pytań. I tak, do władz Stanów Zjednoczonych – o informacje na temat jednej z domen internetowych i „dane ustalonego użytkownika portalu GitHub”.

Pytania do władz Australii skierowano „w celu uzyskania informacji posiadanych przez administratora giełdy kryptowalutowej CoinJar na temat czterech osób ustalonych jako użytkownicy forum darknetowego, których powiązano z opublikowaną na ww. forum instrukcją wykonywania połączeń z użyciem mechanizmu Caller ID Spoofing do celów przestępczych” – wskazuje nam prokuratura.

– Informacje te pozwolą na zweryfikowanie tożsamości wspomnianych osób oraz na ustalenie, czy brały one udział w procederze prania brudnych pieniędzy poprzez zakupy kryptowalut i dalszy ich transfer. A także – czy usługi te były powiązane z przestępstwami popełnionymi z wykorzystaniem spoofingu i czy były opłacane przez te osoby za pomocą kryptowalut – mówi „Rz” prok. Mateusz Martyniuk.

Podobne są pytania do władz Niderlandów – tu chodzi o informacje od administratora giełdy kryptowalutowej BTC Direct. Z czterech osób wskazanych we wnioskach dwie to Krzysztof J. i Daniel G. Kim są pozostali – nie wiemy.