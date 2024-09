„Gazeta Wyborcza” podaje szczegóły prokuratorskich ustaleń. „Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, czerpiąc nienależne mu korzyści z działalności przestępczej przez okres czterech lat" – czytamy w prokuratorskim postanowieniu o zarzutach wobec polityka Prawa i Sprawiedliwości.

Zarzuty te prokuratura w Zamościu przedstawiła politykowi 15 sierpnia. Do przestępstw miało dochodzić w kadencji 2009-13, ale – jak czytamy - Czarnecki nie może liczyć na przedawnienie. Grozi mu dziś nawet 15 lat więzienia.

Kraków, Berlin, Toruń. Wykaz podróży

„Gazeta Wyborcza” pisze, że wykaz podróży, za które jako europoseł swojej drugiej wtedy kadencji w PE Czarnecki wystawiał rozliczenia, zajmuje 43 strony formatu A4. To głównie podróże z i do Jasła: z Warszawy, do Brukseli i z powrotem do Jasła, a także do i ze Strasburga. Tylko na tych trzech odcinkach polityk miał przejechać 222 966 km, czyli pięć razy okrążyć kulę ziemską.

Do tego dochodzi 40 delegacji do Bydgoszczy, Częstochowy, Grudziądza, Włocławka, Katowic, Krakowa i Berlina. Najczęściej powtarza się jednak Toruń. To w sumie ponad ćwierć miliona kilometrów.