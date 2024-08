Państwo Islamskie bierze odpowiedzialność za atak w Solingen

„Obecnie przesłuchiwane są zarówno ofiary, jak i świadkowie. Policja poszukuje obecnie sprawcy z dużym zespołem” — powiedział rzecznik, wzywając opinię publiczną do zachowania czujności i ostrożności.

Do masowego ataku nożem doszło na festiwalu, który miał trwać do niedzieli, gromadząc każdego dnia do 25 000 osób, a program obejmował występy zespołów na żywo, występy kabaretowe, akrobatów i rozrywkę dla dzieci. Pozostała część festiwalu została odwołana, podobnie jak weekendowe uroczystości w pobliskich miastach.