Po wycofaniu się Brytyjczyków ogromna większość Kaszmiru przypadła Indiom. Jest to region o przewadze ludności muzułmańskiej, która za czasów rządów przywiązanego do idei hinduistycznej nacjonalistycznego premiera Modiego nie ma łatwego życia. Indie cofnęły specjalny status Kaszmiru w 2019 r., dzieląc stan na dwa terytoria administrowane bezpośrednio z Delhi – Dżammu i Kaszmir oraz Ladakh. Posunięcie to pozwoliło władzom lokalnym wydawać prawa do zamieszkania osobom z zewnątrz, umożliwiając im znalezienie pracy i zakup ziemi na tym terytorium. Wzbudzało to sprzeciw większości muzułmańskiej oraz Pakistanu i wywołało nowe napięcia. Dwa lata temu dziewięć osób zginęło, a 33 zostało rannych w wyniku ataku bojowników, na autobus przewożący pielgrzymów hinduistycznych.

Nie przerwało to jednak boomu turystycznego z Indii. Po obecnym zamachu uruchomiono most powietrzny, ewakuując rzesze turystów. Równocześnie do regionu wysłano dodatkowe oddziały wojska.

Partner strategiczny USA. Wiceprezydent J.D. Vance z wizytą w Indiach

Wszystko to działo się w czasie wizyty w Indiach wiceprezydenta USA J.D. Vance’a. W Indiach przypomniano, że podobny zamach miał miejsce w 2000 roku w przeddzień przybycia do Indii prezydenta Billa Clintona. Wtedy celem ataku byli zamieszkali w Kaszmirze sikhowie.

Nie wygląda na to, aby obecny zamach miał coś wspólnego z relacjami indyjsko-amerykańskimi. Celem wizyty wiceprezydenta Vance’a było zacieśnienie więzi z Indiami, zwłaszcza w kontekście wojny celnej z Chinami oraz niedawnej podróży Xi Jinpinga do Wietnamu, Malezji i Kambodży.