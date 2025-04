Rumunia, a nie Polska, może być zapleczem inwestycyjnym Europy

Polskie firmy odzieżowe z branży e-commerce dynamicznie wchodzą na rynek rumuński, otwierając co tydzień nowe magazyny. Sektor IT oraz finansowy podpisują znaczące kontrakty z zagranicznymi firmami, co skutkuje przenoszeniem wsparcia takich wielkich przedsiębiorstw, jak Philip Morris, z Polski do Rumunii. Głównym powodem tych zmian są przede wszystkim niższe koszty pracy w tym regionie, co w przyszłości może doprowadzić do tego, że to Rumunia, a nie Polska, będzie zapleczem inwestycyjnym Europy.

Wskazuje na to również fakt, że koncerny zagraniczne masowo wykupują wielkie obszary ziemi w pobliżu wygodnych węzłów komunikacji dla transportu oraz logistyki. Budują w Rumunii magazyny oraz zakłady produkcyjne, ponieważ koszt gruntu jest tam kilkakrotnie niższy. Tymczasem w Polsce kładzie się nacisk na najem długoterminowy.

Obok Bukaresztu budowany jest obecnie drugi ring obwodnicy, w odległości 20 km od granic miasta (otwarty już w 75 proc.). Mimo, że Rumunia ma populację równą prawie połowie polskiej, to Bukareszt ma podobną liczbę mieszkańców co Warszawa i właśnie tam skupia się życie gospodarcze kraju.

Czy w przyszłości polskie firmy przeniosą się do Rumunii? Nie tylko my zadajemy sobie to pytanie. Obecnie polska biurokracja pod względem poziomu skomplikowania zbliża się do osławionej niemieckiej, więc wszelkie pomysły związane z deregulacją przyjmujemy z nadzieją. Przydałaby się jeszcze większa konkurencja i więcej inwestycji zagranicznych.