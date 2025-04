Floryda. Strzelanina na stanowym uniwersytecie. Co najmniej jedna osoba nie żyje

Kolejna strzelanina na amerykańskiej uczelni

Czwartkowy incydent był drugą strzelaniną na terenie kampusu FSU w ciągu 11 lat. W 2014 roku absolwent otworzył ogień w głównej bibliotece szkoły, raniąc dwóch studentów i pracownika, podczas gdy setki innych osób przygotowywały się do egzaminów.

Do najbardziej znanych masowych strzelanin na uczelniach i uniwersytetach w ostatnich latach zalicza się masakrę na uniwersytecie Virginia Tech w Blacksburg w stanie Wirginia w 2007 r., podczas której zginęło 32 osoby, a 23 zostały ranne.

W 2023 roku doszło do dwóch masowych strzelanin na uczelniach, jedna na Michigan State University, w której zginęło trzech studentów, a co najmniej pięciu zostało rannych. Do drugiego incydentu doszło na Uniwersytecie Nevady w Las Vegas, gdzie trzech członków wydziału zginęło, a podejrzany zginął w strzelaninie z policją.