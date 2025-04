W październiku rosyjski sąd skazał kolejnego 72-letniego obywatela amerykańskiego na prawie siedem lat więzienia za walkę w charakterze najemnika po stronie Ukrainy w trakcie trwającej inwazji Rosji. Stephen Hubbard został skazany na sześć lat i 10 miesięcy za „udział jako najemnik w konflikcie zbrojnym” po krótkim procesie, który odbył się w dużej mierze za zamkniętymi drzwiami.

Joseph Tater oczekuje na proces

Inny obywatel USA, 46-letni Joseph Tater oczekuje na proces w Moskwie i został siłą przyjęty do szpitala psychiatrycznego. Tater został aresztowany w sierpniu 2024 r. po oskarżeniu o napaść na funkcjonariusza policji podczas konfrontacji z personelem luksusowego hotelu w stolicy Rosji.

Sąd w Moskwie zgodził się przyjąć Tatera do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody po przeprowadzeniu oceny medycznej 15 marca, podała rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS. Według niej lekarze opisali Tatera jako osobę wykazującą oznaki „napięcia, impulsywności, urojeń prześladowczych i braku samoświadomości co do swojego stanu”. Tater miał stanąć przed sądem 14 kwietnia pod zarzutem napaści na funkcjonariusza policji, za co grozi kara do pięciu lat więzienia. Nie wiadomo, kiedy sąd podjął decyzję o zatrzymaniu go ze względów medycznych. Na wcześniejszej rozprawie sądowej Tater twierdził, że przybył do Rosji, aby ubiegać się o azyl polityczny i że jest prześladowany przez CIA.