Policjanci po przybyciu na miejsce odkryli, że mężczyzna zamknął się w jednym z pomieszczeń. Przez zamknięte drzwi oddał strzał w kierunku funkcjonariuszy.

Napastnik popełnił samobójstwo, gdy na miejsce mieli przybyć policyjni negocjatorzy.

Ranny policjant przetransportowany śmigłowcem do szpitala we Wrocławiu

Dyrektor szpitala św. Łukasza w Bolesławcu potwierdził, że do ich placówki przetransportowano rannego policjanta. Po udzieleniu mu niezbędnego pomocy został przetransportowany do szpitala uniwersyteckiego we Wrocławiu, gdzie podjęto decyzję o pilnej operacji.

Policjant doznał obrażeń twarzoczaszki, ale był przytomny i wydolny krążeniowo-oddechowo.

Na miejscu napaści na funkcjonariuszy pracują służby, policja i prokuratura.