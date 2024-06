Donald Trump skazany. Ale walczy dalej o Biały Dom

Media amerykańskie i eksperci bacznie obserwują, jak decyzja nowojorskich ławników wpłynie na jego karierę polityczną. Normalnie skazanie czy inne zatargi z prawem oznaczają koniec kariery polityków, ale ta tradycyjna logika do tej pory nie działała w przypadku Donalda Trumpa. Suchą stopą przeszedł przez dwa impeachmenty oraz wiele skandali i kontrowersyjnych posunięć. Co więcej, był w stanie wykorzystać te poważne potknięcia na swoją korzyść.

Twórcom Konstytucji nie przyszło do głowy, że ktoś skazany wyrokiem mógłby się starać o urząd prezydenta

Trump jest praktycznie już kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta i nic nie wskazuje na to, żeby establishment partii miał jakieś wątpliwości. Wręcz przeciwnie, od ogłoszenia decyzji ławników prominentni republikanie w solidarności z Trumpem wyrażają swoje oburzenie na postępowanie oraz wykorzystują to w swoich kampaniach politycznych. – Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o to, żeby Trumpowi dać etykietkę „skazany przestępca”. Donald Trump jest ofiarą fikcyjnego procesu politycznego – powiedział w wywiadzie dla CNN J.D. Vance, senator z Ohio, zagorzały zwolennik Trumpa i jeden z kandydatów na wiceprezydenta.

Komentatorzy przewidują, że szum wokół rozprawy Trumpa i jego innych problemów prawnych może zwiększyć jego przewagę nad Joe Bidenem w listopadowych wyborach. Tym bardziej że od dwóch lat twierdzi, że jest prześladowany przez demokratów, którzy wykorzystują system sprawiedliwości, by go zniszczyć. Przy każdej sposobności określał rozprawę jako „pogoń za czarownicami” oraz oszustwo. – Oni mogą tak z każdym postąpić – mówił Trump w piątek, sugerując, że jest „politycznym męczennikiem”. – Jestem gotowy zrobić, co w mojej mocy, by ratować nasz kraj i naszą konstytucję. Nie boję się tych prześladowań – dodał.

Sąd Najwyższy wkrótce podejmie decyzję, czy w trakcie pełnienia urzędu prezydenta Trump był objęty pełnym immunitetem

Konserwatywni republikanie chłoną każde słowo Trumpa. W 24 godziny od ogłoszenia werdyktu kampania byłego prezydenta zebrała 53 miliony dolarów datków. Inni republikańscy politycy, którzy obronę Trumpa włączyli do swojej agendy, również finansowo zyskali na tym. – Ludzie teraz patrzą na Trumpa jako symbol. Jest symbolem walki przeciwko rządowej korupcji, biurokracji i wszystkiego innego – powiedział w wywiadzie dla Fox News przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. – W oczach wielu wyborców wyrok potwierdza jego teorie o prześladowaniu – czytamy w opinii „New York Timesa”.