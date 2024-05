Jak podaje "The Telegraph", kiedy Algierczyk Omar bin Omran zaginął w 1998 roku, nie miał jeszcze skończonych dwudziestu lat. Ze względu na to, że w Algierii trwała wówczas wojna domowa – podczas której zginęło około 200 tysięcy osób, a 20 tysięcy zostało porwanych – rodzina mężczyzny obawiała się, że ten nie żyje. Po ponad 25 latach okazało się jednak, że 45-letni dziś mężczyzna był więziony przez swojego sąsiada w piwnicy.

Zaginął ponad 25 lat temu. Algierczyk znaleziony w piwnicy sąsiada

Jak podają media, sprawa wyszła na jaw między innymi dzięki wpisowi w mediach społecznościowych – brat 61-letniego mężczyzny, który przetrzymywać miał w piwnicy Omara bin Omrana, napisał o tym w sieci, gdyż kłócił się z bratem o podział majątku. Ponadto policja otrzymać miała także anonimową wskazówkę dotyczącą miejsca, w którym przebywa zaginiony przed laty mężczyzna.

Podczas przeszukania domu podejrzanego, którego policja dokonała 12 maja, funkcjonariusze znaleźli Omara bin Omrana – przebywał on w piwnicy budynku, pod podłogą pokrytą sianem. Właściciel posiadłości, znajdującej się w miejscowości El Guedid w prowincji Dżilfa na północy Algierii, próbował uciec. Policji udało się go jednak zatrzymać i doprowadzić do aresztu.