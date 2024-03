Jak pisze CNN, w sądzie prokurator zaznaczał, że rodzice nastolatka, który zastrzelił czterech uczniów w szkole w okolicy Detroit, odpowiedzialni za śmierć ofiar, gdyż dali mu oni broń oraz zignorowali oznaki problemów psychicznych. Jak stwierdzono, „James Crumbley nie jest sądzony za to, co zrobił jego syn, lecz za to, co zrobił i co zaniedbał on sam”.

USA: 15-letni Ethan Crumbley zastrzelił w 2021 roku swoich kolegów. Odpowiedzą za to jego rodzice

Jak podkreślił podczas rozprawy prokurator, najważniejsze są w tej sprawie dwie kwestie – zakup i przechowywanie broni, z której nastolatek Ethan Crumbley oddał strzały. Niemniej ważna była także reakcja ojca i matki chłopaka – a raczej jej brak – na rysunek syna. Przed zdarzeniem – na kilka godzin przed dokonanymi morderstwami – rodziców nastolatka wezwano do szkoły, gdyż ich syn narysował postrzelonego człowieka. Na rysunku widniał podpis o treści: ”Te myśli się nie kończą. Moje życie nie ma sensu”. Małżeństwo to zlekceważyło – ojciec nastolatka powiedział, że to jedynie ilustracja gry komputerowej, a jego syn nie zamierza dokonywać żadnego aktu przemocy.

Stany Zjednoczone: Nastolatek dokonał masakry w szkole

Kilka godzin później 15-letni wówczas Ethan Crumbley zastrzelił czworo uczniów i ranił sześć innych osób. Nastolatek obecnie odsiaduje wyrok dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Sprawca był sądzony jako dorosły — prokuratura oskarżyła go o akt terroryzmu ze skutkiem śmiertelnym, siedem ataków z zamiarem zabójstwa oraz cztery zabójstwa pierwszego stopnia. Sąd skazał go na dożywocie bez mimożliwości wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Sędzia ocenił działanie nastolatka jako „prawdziwy akt terroru”. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2021 roku.

Ojcu i matce chłopaka grozi maksymalnie po 15 lat więzienia. Wymiar kary zostanie zasądzony w osobnej rozprawie 9 kwietnia.