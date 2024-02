Nowy Jork: Nastolatkowie pokłócili się w metrze. Jedna osoba nie żyje, są ranni

Do strzelaniny doszło na peronie metra w Bronxie ok. 16:30 czasu lokalnego, w czasie gdy na stacjach nowojorskiego metra na pociągi czeka wiele dzieci wracających ze szkoły do domu, a także wiele osób wracających z pracy — zauważa AP.



Nowy Jork: Część ofiar strzelaniny na stacji metra to osoby postronne

W strzelaninie zginął 34-letni mężczyzna, a wśród rannych są 14-letnia dziewczynka i 15-letni chłopiec (pozostali ranni to osoby w wieku 28, 29 i 71 lat).



Wśród ofiar strzelaniny są osoby postronne, czekające na pociąg na peronie — podaje policja. Stan czworga rannych jest określany jako poważny.



Policja poszukuje co najmniej jednej osoby, która otworzyła ogień, po czym uciekła z miejsca strzelaniny. Policjanci nie wykluczają, że strzelało więcej osób.