Londyn: Szukano sprawcy ataku żrącą substancją, znaleziono dwa ciała

- Jestem gotów stwierdzić, że wszedł do wody. A jeśli wszedł do wody, jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz – powiedział detektyw londyńskiej policji Rick Sewart w rozmowie z „Guardianem”.

Komisarz Scotland Yardu przekazał natomiast, że "o tej porze roku Tamiza jest bardzo szybka, bardzo szeroka i pełna zaczepów". - Jest prawdopodobne, że jeśli jego ciało jest pod wodą, to nie pojawi się przez miesiąc. Możliwe, że w ogóle nie wypłynie na powierzchnię - zaznaczył.

Poszukiwany mężczyzna pochodzi z Afganistanu

Oskarżony Abdul Ezedi pochodzi z Afganistanu. Do Wielkiej Brytanii przyjechał w 2016 roku.

W 2018 roku mężczyznę uznano za winnego dwóch przestępstw na tle seksualnym. Pozwolono mu jednak pozostać w Wielkiej Brytanii, gdyż jego przestępstwa nie były na tyle poważne, by kwalifikowały się do deportacji - zauważa "The Guardian".