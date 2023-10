Z komunikatu Metropolitan Police wynika, że 15 października 2021 roku ciało Roya Bigga odnaleziono w piwnicy budynku, który niegdyś mieścił lokal Simpson’s Wine Bar. Funkcjonariusze wskazali, że zwłoki odnaleźli pracownicy budowlani, pracujący na terenie nieruchomości.



Policja poinformowała o wyznaczeniu nagrody w wysokości do 20 tys. funtów (równowartość ok. 102 tys. zł) za informacje prowadzące do aresztowania i postawienia przed sądem osoby odpowiedzialnej za śmierć Bigga.

Kto widział Roya Bigga w latach 2012-2021? Poszukiwania śledczych

Kelly Allen z londyńskiej policji kryminalnej przyznała w komunikacie, że śledczy potrzebują pomocy obywateli, aby rozwiązać sprawę zabójstwa.

- Minęły ponad dwa lata od odnalezienia Roya. Chociaż nasze dochodzenie i wcześniejsze apele mediów dostarczyły nam informacji o życiu Roya, nadal potrzebujemy pomocy w ustaleniu, kto jest za to odpowiedzialny – powiedziała Allen. - Roy zaginął w lutym 2012 roku. Uważamy, że jego ciało mogło znajdować się w zamrażarce przez wiele lat, a w chwili śmierci miał około 70 lat - tłumaczyła.